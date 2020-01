Mitski partage la nouvelle chanson «Cop Car»: écouter

Mitski a partagé une nouvelle chanson de la bande originale du film d’horreur de Floria Sigismondi, The Turning. Sa contribution s’intitule «Cop Car». Écoutez ci-dessous.

Lawrence et Yves Rothman ont produit The Turning Original Motion Picture Soundtrack. Le morceau de Mitski suit les offres de Courtney Love, Soccer Mommy, Lawrence Rothman avec Pale Waves, les Aubreys et Empress Of. L’album et le film sortiront ce vendredi 24 janvier.

Découvrez «Les 200 meilleurs albums des années 2010», avec Be The Cowboy au n ° 64 et Puberty 2 au n ° 30.

Regardez Mitski sur «Over / Under» de Pitchfork:

.