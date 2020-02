Mitski présente la nouvelle chanson d’Allie X «Susie Save Your Love»: écouter

Allie X a fait appel à Mitski pour une nouvelle collaboration, «Susie Save Your Love». La chanson apparaît sur le nouvel album de l’auteur-compositeur-interprète canadien Cape God, qui présente également Troye Sivan. Elle et Mitski ont co-écrit la chanson; il a été produit par Oscar Görres (alias OzGo) et Valley Girl (Nate Campany). Écoutez cela ci-dessous.

En 2018, Mitski a déclaré à Pitchfork qu’elle avait l’intention de travailler avec Allie X dans le studio. «« J’essaie juste de semer autant de graines d’investissement que possible », avait-elle déclaré à l’époque. “Je regarde aussi vers l’avenir dans 10 ou 15 ans, alors que je ne veux peut-être pas faire autant de tournées.” Son dernier album, Be the Cowboy, est sorti en 2018.

