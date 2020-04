MLB, Ticketmaster et StubHub nommés dans le procès de remboursement de billets

Après avoir subi une chaleur intense de la part des fans de musique et des membres du Congrès, Ticketmaster a accepté à contrecœur d’autoriser les remboursements sur les concerts reportés – avec quelques cordes attachées. Mais c’est de la musique: maintenant, deux détenteurs de tiques frustrés de la Major League Baseball ont déposé un recours collectif contre Live Nation, Ticketmaster, StubHub et la MLB.

Les plaignants, les résidents de New York Matthew Ajzenman et Susan Terry-Bazer, ont déposé leur plainte devant le tribunal de district américain pour le district central de Californie; une copie du dossier a été partagée avec Digital Music News plus tôt dans la journée.

Essentiellement, Ajzenman et Terry-Bazer poursuivent en justice parce qu’ils n’ont pas encore reçu de remboursement pour les billets MLB qu’ils ont achetés. Ajzenman, pour sa part, a acheté pour 1 730 $ de billets directement au front office des Mets de New York, tandis que Terry-Bazer a acheté pour 926 $ de billets des Red Sox-Yankees via Ticketmaster.

Techniquement parlant, les matchs d’Ajzenman et de Terry-Bazer sont «reportés», c’est pourquoi ils – et de nombreux autres fans – attendent toujours un remboursement. Cependant, le document juridique souligne que «si une [Major League Baseball] cette année, il est presque certain qu’ils se joueront sans spectateurs. » En tant que tel, les plaignants devraient recevoir leur argent plus tôt que tard, indique la plainte.

Selon le dossier, le front-office des Mets de New York n’a pas contacté Ajzenman avec un plan de remboursement ou d’échange, tandis que Terry-Bazer a demandé et refusé un remboursement à Ticketmaster en mars.

Les 30 équipes de la MLB sont également citées comme défendeurs dans l’affaire, pour le rôle qu’elles auraient joué dans le report des remboursements. Les plaignants allèguent que Ticketmaster (et Live Nation) “continue d’agir en son propre nom et conjointement avec les défendeurs quant à la conduite illégale alléguée dans les présentes”. Enfin, le statut de StubHub en tant que «Marché officiel de billets de fan à fan de MLB.com» signifie qu’il est également responsable des retards de remboursement de la billetterie, selon le dossier judiciaire.

Au moment d’écrire ces lignes, ni la MLB ni les autres accusés n’avaient abordé le procès publiquement. La MLB aurait exploré la possibilité de lancer la saison 2020 dans des stades fermés en Arizona, en Floride et au Texas.

La semaine dernière, à la suite de nombreuses controverses et critiques de fans, Ticketmaster et AEG Presents ont annoncé qu’ils commenceraient à rembourser les émissions reportées. Cependant, lesdits remboursements ne commenceront pas avant le 1er mai et le processus sera régi par plusieurs stipulations, la plus notable étant un délai de 30 jours pour demander un remboursement.