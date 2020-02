MLS a présenté son nouvel hymne composé par Hans Zimmer

Qui n’a pas oublié la musique de Le roi Lion? Et bien Hans Zimmer Il était chargé de composer le nouvel hymne du MLS, pour ce 2020.

À travers ses réseaux sociaux, le MLS Il a présenté son nouvel hymne pour la saison qui débutera ensuite Samedi 29 février 2020. Hans Zimmer, le même qui a composé la musique de Le roi Lion qui a marqué l’enfance de beaucoup d’entre nous, était responsable de sa composition.

Nous sommes ravis de partager avec vous notre nouvel hymne composé par @ HansZimmer😀🙌

Le compositeur 🇩🇪 est connu pour la composition de la bande originale du Roi Lion, Les Pirates des Caraïbes, Le Gladiateur, La Trilogie de «The Dark Knight», et bien d’autres. pic.twitter.com/14COI5ueHD

“Salut, je m’appelle Hans Zimmer. Ce fut un honneur de créer le nouvel hymne de la Major League Soccer dans le cadre de la célébration de la saison le numéro 25. Avec cette composition, j’ai essayé de donner aux fans et aux joueurs un sentiment de attente, drame et émotion, tout ce qui rend ce jeu unique et spécial “, peut être vu dans le vidéo.

Le nouvel hymne du MLS C’est tout simplement spectaculaire. La vidéo montre les principaux chiffres de la nouvelle saison comme Nani ou Carlos Vela, qui est resté l’année dernière avec le enregistrer des buts En une seule campagne. Un autre des chiffres qui apparaissent sont les «Chicharito« Hernandez et bien sûr le passe-temps, qui est la base de tout le football.

Hans Zimmer est connu pour composer la musique non seulement de Le roi Lionmais d’autres grands films comme Le gladiateur, les pirates des Caraïbes, entre autres.

La MLS du 2020 va commencer ensuite Samedi 29 février, avec de nouvelles figures mexicaines comme Javier «Chicharito« Hernandez, Alan Poli, Rodolfo Pizarro, Oswaldo Alanís, entre autres.