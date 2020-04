Moby critiqué pour avoir licencié tout le personnel de son restaurant végétalien

Moby a fermé son restaurant végétalien de Los Angeles, Little Pine, en raison de la pandémie de coronavirus. Maintenant, ses employés se bousculent.

Little Pine a fermé ses portes le 15 mars à la suite de la pandémie de coronavirus et de fermetures forcées de magasins. Mais les employés de Little Pine se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur mécontentement quant à la façon dont la situation a été gérée. Dans un rapport d’Eater, plusieurs employés disent que Moby ne répond généralement pas aux questions sur l’emploi et à des questions telles que l’assurance maladie.

Les employés disent que Moby ne les a contactés qu’une fois le retour des médias sociaux commencé. Ils disent qu’on ne leur a dit que cette semaine que le restaurant était en “interruption indéfinie”. Cela fait plus d’un mois après la fermeture officielle du restaurant, sans intention d’adopter des plats à emporter ou des livraisons. La couverture des soins de santé pour tous les employés à temps plein a également été annulée.

«Je suis sans couverture au milieu d’une pandémie mondiale», a déclaré un ancien employé à Eater. «Mes soins de santé ont été annulés par un multimillionnaire.» Le compte Instagram de Little Pine a fermé les commentaires après la nouvelle.

Sur Instagram, Little Pine a abordé le problème de manière moins que stellaire. “Dernièrement, nous avons reçu beaucoup de commentaires très hostiles sur la façon dont Little Pine a été mis en pause”, commence le message. «Nous avons essayé de faire la bonne chose et payé nos gestionnaires, nos employés, nos fournisseurs et nos assurances. Nous sommes, encore une fois, comme la plupart des restaurants, très endettés. »

«Tout ce que nous avons toujours voulu, c’était être un bon restaurant végétalien et servir notre communauté et générer de l’argent pour les organisations à but non lucratif que nous aimons pour les droits des animaux. Et maintenant, non seulement nous avons été contraints de fermer, mais nous sommes au bord de la faillite tout en étant violemment attaqués par d’innombrables étrangers », conclut le post.

Un commentaire a réfuté les affirmations du compte.

«Je ne suis pas un étranger», a lu le commentaire avant d’être supprimé. «Je travaille chez Little Pine depuis son ouverture et j’ai aidé à construire le restaurant tel qu’il était. Moby nous a absolument laissés tous hauts et secs. »

Moby a fondé Little Pine en 2015 pour donner et soutenir des groupes de défense des droits des animaux.

Il employait moins de 50 personnes et n’est pas légalement tenu de payer des congés de maladie en vertu de la nouvelle loi fédérale sur les secours d’urgence contre les coronavirus.