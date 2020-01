«Mode For Joe» offre un aperçu passionnant de l’avenir de Jazz

Le 27 janvier 1966, Joe Henderson, Lee Morgan, Bobby Hutcherson, Cedar Walton, Ron Carter et Joe Chambers étaient tous au studio de Rudy Van Gelder à Englewood cliffs, New Jersey pour enregistrer le nouvel album Mode For Joe pour Blue Note Records.

Dans le monde du jazz, les choses changeaient et ce devait être le dernier album de Henderson de la décennie pour Blue Note en tant que leader. Sur Mode For Joe, Henderson offre un aperçu passionnant de l’avenir tout en réussissant à garder un pied dans le passé hard-bop. C’est un groupe fabuleux qui prend toutes les compositions à un autre niveau.

«Pendant que je jouais dans des joints de strip-tease, j’ai appris plus sur la façon dont les morceaux de jazz sont assemblés. Je me suis davantage impliqué et nous avons commencé à jouer mes trucs lors de concerts et pour les danseurs. »Joe Henderson, 1966

Prenez la chanson-titre, non écrite par Henderson, mais par le pianiste et ancien Jazz Messenger, Cedar Walton. C’est le point culminant absolu d’un album qui en regorge, avec de merveilleux solos ainsi qu’un jeu d’ensemble. Le groupe réussit à créer une fusion parfaitement construite du jeu funky influencé par le blues de la brigade hard-bop avec le jazz moderne. C’est peut-être la composition d’un autre, mais c’est Henderson qui possède ce morceau. Tout au long d’un appel et d’une réponse incroyablement excitants avec le reste de la section des cuivres, il parvient en quelque sorte à combiner un saxophone à klaxonner avec un saxophone extrêmement cool – magistral.

Les trois compositions de Henderson sur le disque sont «A Shade of Jade», «Caribbean Fire Dance» et «Granted». L’ouverture de ce dernier en cor est typique du style de l’album; Up-tempo avec la possibilité pour tout le monde de jouer en solo, il roule à un rythme effréné et est aussi excitant à écouter qu’il a dû l’être. Il est facile d’imaginer les musiciens échanger des sourires à la fin du morceau.

Henderson a continué à agir en tant que sideman sur les enregistrements Blue Note pendant un certain temps, mais a apporté ses propres enregistrements à Milestone pour la prochaine décennie avant d’enregistrer à nouveau pour Blue Note, ainsi que Verve et d’autres labels, dans les années 1980. Tout comme Sonny Rollins et John Coltrane influencé Henderson, le saxophoniste allait continuer d’influencer la prochaine génération, notamment Joe Lovano.

