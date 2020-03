«Modèle de cette année»: New Wave 1978-Style d’Elvis Costello

Elvis Costello a intitulé son deuxième album This Year’s Model, sorti le 17 mars 1978, avec son sens de l’ironie caractéristique de la nature éphémère de la hipness dans le monde de la musique. Mais l’expression était aussi une description précise de son statut d’artiste révolutionnaire à l’époque. Le 15 avril, avec son premier album My Aim Is True toujours dans le hit-parade américain, la sortie en deuxième année s’y est jointe.

Il y avait beaucoup d’autres représentations britanniques outre-Atlantique cette semaine-là. Ailes est allé directement au n ° 20 avec leur nouvelle sortie London Town, et les derniers albums du Average White Band (Warmer Communications) et Robert Palmer (Double plaisir) les deux ont grimpé dans le top 50. Deux semaines plus tard, la nouvelle collection de Costello, encore une fois produite par Nick Lowe, serait là aussi, atteignant bientôt un pic n ° 30.

En hausse sans hit singles

Bien que la carrière d’Elvis aux États-Unis soit à la hausse et que l’album atteigne deux places de plus que My Aim, le deuxième long joueur a un classement beaucoup plus court. Un total de 17 semaines contre 36 pour le premier set. Au Royaume-Uni, il augmentait désormais les ventes d’albums avec des singles à succès. Mais il faudra encore cinq ans avant qu’il ne fasse le Billboard Hot 100, une mesure de la méfiance de la radio et de la télévision américaines traditionnelles à l’égard de la soi-disant nouvelle vague.

Au cours de la semaine où le modèle de cette année a pris son envol aux États-Unis, Elvis et les attractions atteignaient le sommet n ° 16 au Royaume-Uni du premier single de l’album “(I Don’t Want To Go To) Chelsea”. Le LP avait fait ses débuts et a culminé à la maison au n ° 4, en un total de 14 semaines.

Les choses allaient vite pour Elvis. Lorsque le deuxième album est apparu, il y avait moins d’un an depuis son premier concert sous son nouveau nom de scène. De plus, cela faisait seulement neuf mois qu’il avait quitté son emploi de jour chez Elizabeth Arden. À travers l’océan, les deux premiers albums ont été alimentés par une tournée américaine de trois mois au cours des trois premiers mois de 1978. Costello et les attractions ont été rejoints par Mink DeVille et Rockpile.

En avril, Elvis et le groupe étaient de retour au Royaume-Uni pour une tournée de 14 dates, culminant le 16 au Roundhouse de Londres. Le deuxième single britannique de l’album, Pump It Up, se prépara à frapper les palmarès, et leur calendrier implacable se poursuivit rapidement.

