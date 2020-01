Moins de 10% des intronisés au Temple de la renommée du rock and roll sont des femmes

Alors que le Rock and Roll Hall of Fame annonce ses intronisés pour 2020, une statistique devient difficile à ignorer. Moins de 10% des intronisés actuels sont des femmes.

L’année dernière, Janet Jackson a mis le problème au centre de son plaidoyer après avoir accepté son intronisation. “Rock and Roll Hall of Fame, s’il vous plaît: 2020, intronisez plus de femmes”, a déclaré Jackson sous les applaudissements de la foule.

Le PDG de la Fondation Rock Hall, Joel Peresman, a déclaré que sa plainte avait déjà été entendue. Peresman dit que la Fondation «essaie de rendre cela aussi neutre que possible sur le plan du genre».

Evelyn McDonnell, professeur à la Loyal Marymount University de Los Angeles, a décidé de faire le calcul. Son analyse de la représentation des sexes au R&R Hall of Fame révèle que pour chaque chef de groupe féminine intronisée, ses camarades masculins la rejoignent également. L’intronisation des camarades de bande crée une population asymétrique d’intronisés alors que la plupart sont issus de groupes exclusivement masculins.

En 34 ans, 69 femmes sur 888 intronisés représentent moins de 8% des intronisés au Temple de la renommée sont des femmes.

Peresman n’est pas d’accord avec les accusations de parti pris et considère les chiffres comme trompeurs. “Ce n’est pas un processus empirique”, dit-il. “Il utilise l’exemple de Joan Jett et des Black Hearts comme une raison pour laquelle les membres du groupe reçoivent une attention égale.

«Le comité examine les personnes qui ont été impliquées avec elle depuis le début – et qui ont apporté une contribution significative au processus de création – comment ne pas les introniser?», Demande Peresman.

Il a raison là-dessus. Mais peut-être que les problèmes ne relèvent pas des candidats, mais des électeurs votants de la Fondation. Il y a environ 1 000 membres votants, composés de maisons de disques, d’écrivains et d’artistes. Le public votant comprend également toute personne qui a été intronisée.

L’électorat qui vote pour les intronisés finaux qui peut également créer un problème. Craig Werner, professeur émérite à l’Université du Wisconsin, a partagé cette opinion avec NPR.

“Je pense que [the electorate] adhère à un très blanc-garçons-avec-guitares et hip-hop qui s’inscrit dans cette mythologie. Il marginalise les femmes. Il marginalise les artistes dont le public cible est la communauté afro-américaine. Et il ignore presque entièrement le latin », a déclaré Werner.

Les intronisés au Rock and Roll Hall of Fame pour 2020 proviennent d’un groupe de 16 nominés. Parmi les nominés de cette année, neuf sont inscrits pour la première fois au scrutin.

Les nominés au Rock and Roll Hall of Fame pour 2020 incluent Pat Benatar, Dave Matthews Band, Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Motörhead, Nine Inch Nails, The Notorious BIG, Rufus avec Chaka Khan, Todd Rundgren, Soundgarden, T.Rex et Thin Lizzy.