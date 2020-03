Mojo Music & Media acquiert le catalogue d’édition de Larry Gatlin

Mojo Music & Media, une société d’édition musicale et de gestion des médias sociaux, a acquis le catalogue d’édition de Larry Gatlin, un atout de longue date pour le pays et les genres gospel.

L’accord comprend plus de 300 chansons, dont certains des tubes les plus connus de Gatlin dans le cadre de Larry Gatlin et des Gatlin Brothers, qu’il a formés avec ses deux jeunes frères. Plus précisément, «Broken Lady», «All the Gold in California» et «Houston» figurent dans le catalogue. Il convient également de noter que l’accord comprend des morceaux que Gatlin a écrits pour d’autres artistes – “Bitter They Are, Harder They Fall” pour Elvis Presley et “I Just Can’t Get Her Out of My Mind” pour Johnny Rodriguez, pour n’en nommer qu’un couple.

En parlant de l’accord, le fondateur et PDG de Mojo M&M, Mark Fried, a vanté la profondeur des capacités de composition de Gatlin. De plus, Fried a souligné que son équipe “ne pouvait pas être plus excitée de plonger dans le puits profond de son [Gatlin’s] chansons et trouver des moyens de les amener à une nouvelle génération de fans. “

Gatlin a rendu les paroles aimables, indiquant qu’il était «sans voix» sur les idées avancées par Mojo M&M ainsi que sur la manière respectueuse dont ces idées étaient présentées. L’homme de 71 ans a clôturé sa déclaration en paraphrasant une phrase de Casablanca: “Les gars, je pense que c’est le début d’une belle amitié.”

L’acquisition par Mojo du catalogue d’édition d’un artiste et auteur-compositeur aussi connu que Larry Gatlin témoigne d’un effort de grande envergure pour construire et capitaliser sur les récents succès.

Fondé l’année dernière, Mojo a déjà fait plusieurs changements importants, notamment en acquérant une participation majoritaire dans Chelsea Music à Londres. Avant cela, la société d’édition en croissance rapide a obtenu un catalogue de plus de 15 000 chansons en achetant le groupe de divertissement HoriPro de Nashville.

Larry Gatlin est actuellement en tournée et sa prochaine représentation est prévue pour ce samedi 14 mars à Chandler, Arizona. On ne sait pas si les problèmes de coronavirus (COVID-19) entraîneront l’annulation de ce spectacle ou des concerts suivants; au moment de la rédaction de cette pièce, l’équipe de Gatlin n’avait pas mentionné de report.

L’Arizona a signalé trois autres cas de COVID-19 ce matin, portant le total général de l’État à neuf.