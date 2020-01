Mon Laferte a clôturé sa tournée ‘Norma’ de manière monumentale

Comme l’a bien dit Mon Laferte lorsqu’il nous a parlé: “Quelque chose que j’aime, c’est que toutes sortes de gens vont à mes concerts”. La Mexicaine chilienne n’a jamais eu autant raison, qu’en quelques heures et en cas de doute, son public bien-aimé lui donnerait officiellement la nationalité “Chilanga”.

Du coin de la rue Añil avec Río Churubusco, un endroit qui commence à voir les étals du «t-shirt de plage» classique et d’autres curiosités bien connues nées, vous pourriez vous rendre compte que nous écouterions un concert vraiment unique. Quelque chose qui, pour une raison quelconque, se connecte à trois générations différentes et à d’innombrables personnes avec des goûts musicaux différents. Quelque chose que je réaliserais avec le premier accord de sa guitare.

Pour réchauffer la scène et le morceau, vers huit heures du soir, le chanteur et compositeur pop Marco Mares est sorti pour battre les succès de son dernier album Ces chansons se souviennent de moi. Une courte présentation mais avec assaisonnement. Nous laissant vouloir entendre un peu plus ses paroles d’amour, mais plus que prêt à recevoir Mon Laferte à bras ouverts.

Au cas où le réchauffement de Mares ne suffirait pas, dans la petite pause qui serait interrompue par un concert spectaculaire, les intervenants du Palais des Sports lancent «Forbidden Love». Inévitablement, les jambes ont commencé à bouger et nos têtes à penser que Selena, la “Reine de la Cumbia”, est partie trop tôt.

Dans un Palace à éclater, et avec les lumières éteintes, une belle robe rose en tissu léger à hauteur de cuisses tatouées a brillé sur scène. Et bien sûr, pour ne pas perdre l’habitude, une rose rouge incrustée dans une jolie chevelure noire courte. Mon Laferte est sorti pour offrir à des milliers de fans une soirée pleine d’énergie et de sentimentalité. Plein d’art, des messages d’inclusion sociale, et bien sûr, beaucoup mais beaucoup à chanter.

“Pourquoi je suis allé à Fall in Love with You” était chargé d’ouvrir un spectacle de 27 chansons qui, en tant que marée en pleine mer, nous ferait traverser différents genres et styles musicaux. Quelque chose que peu d’artistes au monde peuvent se permettre de faire sur scène. Cette première série de chansons, qui comprendrait également “Purr”, “Cumbia to Forget” et “If You Want Me”, était comme respirer un air frais de racines latines pour la première fois depuis des années.

En tant que fan, il y a peu de choses aussi satisfaisantes que de voir votre artiste préféré véritablement heureux et reconnaissant pour le moment où il vit. Mon Laferte aussi. Juste après avoir chanté «Stay Tonight», il a pris le temps de remercier son public pour sa présence: «Merci à tous de vous joindre à moi. Je connais l’effort qu’implique ma présence ici. Le billet de concert, le transport et tout ce qu’ils ont fait. Merci beaucoup à tous!”.

Avec les paroles de Mon Laferte sonnant les unes après les autres, il n’était pas surprenant de voir des centaines de larmes couler lentement parmi les gens. Cependant, ce n’est pas quelque chose qui est resté juste au-dessus de la scène. “Amor Completo” a été la première chanson qui prenait Mon aux larmes. Coupable? Peut-être un vieil amour, peut-être un nouveau. Peut-être pour le bonheur de clôturer à nouveau une tournée réussie à tous points de vue, aux côtés de gens qui l’aiment et l’admirent. Je ne sais pas, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’il ne l’a pas fait seul. Comme aucune des 3 prochaines fois, j’allais pleurer.

Onze chansons plus tard, j’ai pensé à tort que Mon ne pouvait pas plus me surprendre que je ne l’avais déjà fait. Sa façon de chanter, de prendre le dessus sur la scène avec sa sensualité et surtout: son talent débordant, me faisait complètement tort. Avec rien de plus qu’une guitare dansant dans ses mains et une autre l’accompagnant à ses côtés, un ensemble acoustique tout sauf serein allait commencer.

Avant de commencer, il a pris une seconde pour parler des treize années qu’il a passées à Mexico. À propos de ces premiers tacos qui rendent malade toute personne non formée. «J’ai écrit cette chanson quand je vivais dans le centre de la ville» étaient les mots qui ont introduit «Gale». La seule chose qui manquait à cette chanson était le mezcal que Mon demanderait avant de commencer et dans les paroles de ce poème. En supprimant cela, nous savions tous qu’un moment de pure magie allait commencer.

“Cette chanson s’adresse à tous ceux qui ont perdu quelqu’un de spécial”, a expliqué Mon. “Je l’ai écrit à ma grand-mère”. Avec des accords doux et une voix douce et grave, il a chanté pour faire pleurer à nouveau des centaines d’yeux. “White Hips” et “Japanese Landscape” faisaient également partie de ce magnifique ensemble acoustique. Faire ce que Mon Laferte a fait n’est pas une mince affaire. Personne ne peut s’asseoir avec rien de plus qu’une guitare et sa voix, et créer un forum aussi grand avec autant de puissance que lui. C’était une véritable démonstration de talent.

Après ce calme, la vraie fête allait commencer. Celui que leurs fans ont attendu si longtemps pendant des mois. Un calme qui serait interrompu par un duo spectaculaire. Mon Laferte a invité Joy sur scène pour lancer “My Good Love”. Presque sans le temps d’assimiler la fiestón qui se préparait, le reggaetonero Guaynaa est monté sur scène pour nous faire danser solidement. Comme si cela ne suffisait pas, au milieu de “Plata Ta Tá” Yalitza Aparicio est sorti de façon inattendue Pour chien à côté de Mon et plus important encore, envoyez un message d’inclusion sociale sur un panneau vert qui a été chargé sur toute la scène.

Afin de ne pas laisser tomber la fête, ils ont été suivis de “Amárrame”, “El Beso” et “Ne fumez pas ma marijuana”. Le tout interprété avec excellence. C’était agréable de voir que Mon ne pouvait pas arrêter de sourire, de danser, d’interagir avec son peuple. Attitudes qui ont été infectées et ont rempli le Palais de bonnes vibrations. Après ce bon set, le deuxième rappel arriverait. Un peu plus long mais nécessaire pour remplacer les gorges.

Après quelques minutes, la scène a commencé à se remplir de femmes. Chacun plein de talent. Mon sortirait un peu plus tard avec une longue robe blanche. Il s’est mis au milieu de tous ses collègues artistes et a commencé un bel hommage aux femmes, et ce qui ne pouvait pas manquer dans un concert de Mon Laferte: un moment féministe. Un moment pour autonomiser les femmes dans leur lutte pour l’égalité sociale. Un moment très émouvant où ensemble ils lanceraient une version incroyable de “Cucurrucucu Paloma”.

Pour clore une nuit magique, et sa tournée Norma, ne pouvait pas manquer celle que tout le monde connaît. “Your Lack of Wanting” est devenu le plus grand karaoké du monde. Le public possédait entièrement les deux premiers couplets et le premier refrain. Quelque chose qui allait encore une fois conduire Mon aux larmes. “Vont-ils me laisser chanter pour moi?” Plaisanta-t-il, pour commencer une interprétation d’une autre planète.

Il y a quelques semaines, j’ai eu l’occasion de parler avec Mon Laferte dans une interview. Sans être un connaisseur absolu de sa musique, j’ai eu la chance de la rencontrer en tant que personne. J’ai été surpris de trouver une femme simple, intelligente et très consciente. J’ai eu la chance de l’admirer d’abord en tant qu’être humain, Mais maintenant, après avoir regardé son émission en direct, je ne peux m’empêcher de penser que j’ai parlé à l’un des artistes latins les plus talentueux de notre génération. Son spectacle était quelque chose qui restera avec moi pour toujours, ainsi que pour tous ceux qui étaient avec elle ce soir-là.

Setlist:

Pourquoi je suis tombé amoureux de toi

Ronronnant

Cumbia à oublier

Ne m’éloigne pas d’ici

Reste ce soir

Funérailles

Chilango Blues

Plein amour

Si tu m’aimais

Belle

Pa ’Où êtes-vous allé

ACOUSTIQUE

Coup de vent

Le cristal

Hanches blanches

Printemps

Paysage japonais

ENCORE

Mon bon amour (avec joie)

Le mambo

Ta Ta Silver (avec Guaynaa et Yalitza Aparicio)

Attache-moi

Le bisou

Ne fumez pas ma marijuana

Le diable

ENCORE 2

Cucurrucucu Paloma (avec chanteuses)

Tourment

Avant toi

Votre manque de vouloir