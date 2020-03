Monster Magnet annonce les dates de la tournée nord-américaine «Celebration Of Powertrip» 2021 reportée

AIMANT MONSTER a reporté sa “Une célébration de Powertrip” tournée jusqu’en 2021, avec de nouvelles dates à partir du 21 janvier à Sayreville, New Jersey. Les billets pour toutes les dates reportées seront honorés pour les spectacles nouvellement programmés. Trouvez une liste complète des dates ci-dessous.

Frontman Dave Wyndorf commente la situation malheureuse: “Je suis désolé de reporter la tournée, mais dans les circonstances, je suis sûr que tout le monde peut s’identifier. La musique rock en sueur et les pandémies ne sont pas un bon mix. Donc, nous allons reporter cette chose et faites-le à un moment où tout le monde peut se frotter sans paniquer! Merci à tous ceux qui ont acheté des billets. Restez bien et nous vous verrons de l’autre côté! “

Dates reportées:

21 janvier – Sayreville, NJ @ Starland Ballroom



22 janvier – Brooklyn, NY @ Ailleurs



23 janvier – Boston, MA @ Sinclair



24 janvier – Philadelphie, PA @ Underground Arts



26 janvier – Pittsburgh, PA @ Rex Theatre



27 janvier – Toronto, ON @ The Opera House



29 janvier – Flint, MI @ The Machine Shop



30 janvier – Chicago, IL @ The Metro



31 janvier – Minneapolis, MN @ Fine Line



02 février – Denver, CO @ The Oriental Theatre



03 février – Salt Lake City, UT @ Metro Bar



05 février – Vancouver, BC @ The Rickshaw



06 février – Seattle, WA @ El Corazon



07 février – Portland, OR @ Hawthorne Theatre



09 février – San Francisco, CA @ Great American Music Hall



10 février – Los Angeles, CA @ The Fonda



11 février – Las Vegas, NV @ House of Blues



12 février – San Diego, Californie @ House of Blues



15 février – Dallas, TX @ Gas Monkey Bar & Grill



17 février – Atlanta, GA @ The Masquerade



18 février – Charleston, SC @ The Music Farm



19 février – Baltimore, MD @ Baltimore Sound Stage

“Powertrip” était AIMANT MONSTERpercée commerciale de la société, remportant un grand succès grâce en grande partie au single à succès “Space Lord”. D’autres chansons à succès sur l’album incluent “Powertrip”, “Temple de vos rêves” et “A bientôt en enfer”. L’album atteint le n ° 1 sur Panneau d’affichagede Heatseekers, n ° 21 sur la carte allemande, n ° 65 sur la carte du Royaume-Uni et n ° 97 sur le Billboard 200. L’album a été certifié or par le RIAA le 25 janvier 1999.

AIMANT MONSTERest le dernier Napalm Records la sortie était de 2018 “Mindfucker”.

