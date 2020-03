Montreux Jazz publie des extraits gratuits de Marvin Gaye et Nina Simone

Le Montreux Jazz Festival a annoncé la sortie de plus de 50 performances à travers ses 54 ans d’histoire, y compris des sets de Nina Simone, Marvin Gaye, Johnny Cash et James Brown.

Les nouvelles arrivent le même jour que le festival suisse singulier devait dévoiler sa programmation pour le 54e festival. Cependant, la pandémie croissante de coronavirus a contraint les organisateurs à reporter l’événement, avec une date reportée à communiquer dès que possible.

Montreux Jazz déclare: «Préoccupée par la gravité de la situation et soucieuse de son évolution, la direction du Festival évalue de près les évolutions en concertation avec les autorités et les acteurs de l’organisation de l’événement. Notre équipe poursuit donc son travail en l’espoir et l’humilité, pour permettre au Festival de cette année de se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

“Pendant cette période sans précédent, les fans auront la chance de découvrir des performances emblématiques de certains de leurs artistes préférés depuis leur salon”, poursuit le communiqué de presse, “y compris de rares concerts de” The Godfather of Soul “James Brown, qui jouait Montreux Jazz Festival en 1981 et la légendaire Nina Simone en 1976.

«Les fans pourront également profiter de la performance de Johnny Cash en direct à Montreux en 1994, ainsi que du spectacle électrisant du groupe hip-hop révolutionnaire Run DMC en 2001.»

En plus des artistes susmentionnés, les fans pourront également regarder les performances de Carlos Santana, Alanis Morissette, Nile Rogers & Chic, Simply Red, Deep Purple, Phil Collins, Wu-Tang Clan, Korn et The Raconteurs. Trente-cinq représentations sont disponibles dès maintenant via la plateforme Stingray Qello.

Le Montreux Jazz Festival est l’une des nombreuses organisations qui proposent des divertissements aux fans pendant l’éclosion de COVID-19. Le Grammy Museum de Los Angeles a commencé à partager des questions-réponses et des performances inédites avec des musiciens en ligne pour la première fois, tandis que le festival du film BFI Flare récemment annulé a publié son programme en ligne.

Écoutez le meilleur de Marvin Gaye sur Apple Music et Spotify.