Montrez à quel point vous êtes un fan de Damon Albarn avec ce quiz ultra difficile

Le 23 mars 1968, l’un des musiciens les plus importants que nous ayons rencontrés est né, c’est vrai, nous parlons de la bien-aimée Damon Albarn, à qui Nous nous sommes rencontrés dans les années 90 pour être le leader et le chanteur de Blur, pour avoir dirigé le mouvement britpop avec ses archivivals Oasis et surtout pour nous avoir donné de vrais hymnes de l’époque avec Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree, reprenant cette tradition de raconter des histoires de la vie britannique.

Après de super disques comme Parklife, Blur ou 13, Damon a décidé de prendre une pause de l’énorme renommée qu’il avait pour créer des chansons sans trop de pression. En 1998, avec le dessinateur Jamie Hewlett, il a commencé à imaginer ce qui serait peut-être son projet le plus connu, Gorillaz, qui est devenu un phénomène en étant le premier groupe d’animation de l’histoire et en nous présentant un concept qui reste innovant après tant d’années.

Damon est l’un de ces musiciens qui ne se lasse pas de composer de la musique, C’est pourquoi, en plus de ces deux projets, il a créé des super groupes comme The Good, The Bad et The Queen avec Paul Simonon, Simon Ton et Tony Allen ou Rocket Juice & The Moon avec les mêmes Allen et Flea des Red Hot Chili Peppers.. Comme si cela ne suffisait pas, il a aussi le collectif Africa Express, il a composé de la musique pour des opéras et des mises en scène, il est devenu acteur et bien d’autres choses encore, cet homme est toute une boîte de monerías.

Vous souvenez-vous quand il est sorti avec un masque de catcheur à Vive Latino?

Au fil des ans, nous sommes tombés amoureux des performances épiques dans notre pays, Qui ne se souvient pas du showazo qu’il a donné avec Blur dans Vive Latino 2013? Peut-être qu’ils ont dû voir le retour épique de Gorillaz dans le même festival ou l’ensemble qu’il a osé en tant que soliste dans la Corona Capital 2014. Quoi qu’il en soit, cela nous montre toujours que c’est une scène de crack, on et off.

Mais maintenant c’est ton tour de nous laisser avec l’oeil carré et de nous faire voir qu’il n’y a pas de fan plus fan que toi de Damon Albarn avec ce quiz dans lequel nous avons même demandé le nom du médecin qui l’a amené dans ce monde, jiar jiar, eh bien, ce n’est pas si mal que ça, mais il faut être un peu cloué pour le passer avec 10, vous vous imaginez?

Quiz de Damon Albarn