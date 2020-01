Moog annonce un nouveau synthétiseur avec une animation volante aux scores du lotus

Moog Music a annoncé son dernier synthétiseur, le Subsequent 25. L’instrument est le nouveau synthétiseur paraphonique à 2 notes de la société et, pour présenter la nouvelle machine, la société a partagé une nouvelle animation mettant en vedette la musique originale de Flying Lotus. La vidéo s’intitule Building Your World et comprend également une animation du graphiste Julian House. Regardez ça ci-dessous.

Le Subsequent 25 est le successeur du monosynth Sub Phatty, désormais abandonné. FlyLo a partagé de la musique pour promouvoir ce synthétiseur en 2013. Le Subsequent 25 est maintenant disponible et expédié dans le monde entier.

L’année dernière, Flying Lotus a sorti son nouvel album Flamagra. Lisez l’article de Pitchfork «Flying Lotus et sa grand-mère parlent d’être dans une famille liée par la musique».

