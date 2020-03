Moog et Korg lancent gratuitement des applications de synthétiseur au milieu de la distanciation sociale

La pandémie de coronavirus ayant forcé la fermeture des lieux de travail, des écoles et des grands rassemblements publics, l’éloignement social et l’auto-isolement sont encouragés. Pour aider les musiciens qui restent à la maison, Moog et Korg ont publié leurs applications de synthétiseur gratuitement. L’application iOS Minimoog Model D de Moog et l’application iKaossilator de Korg pour iOS et Android sont disponibles gratuitement pendant une durée limitée.

Moog a appelé la sortie «un cadeau pour propager la positivité» et Korg l’a spécifiquement appelé quelque chose pour aider à occuper le temps des personnes qui sont actuellement «en quarantaine et travaillent à domicile».

