Morgan Lander de Kittie taquine le projet Winterlvst

KITTIE chanteur / guitariste Morgan Lander a partagé un teaser pour un nouveau projet WINTERLVST, provisoirement dû cet été. Découvrez-le ci-dessous.

Morgan a apparemment discuté du projet dans une interview de 2018 avec CrypticRock.com. Elle a déclaré à l’époque; “C’est avec quelques membres de CANAILLE de Montréal. Nous avons tourné avec eux en 2012. Avec Justine ‘Juice’ Ethier (batteur) et Jonathan Lefrancois-Leduc, qui jouaient des claviers dans le groupe, nous travaillons ensemble sur un projet. J’étais à Montréal pour enregistrer quelques voix finales. C’est certainement sur le spectre qui est l’opposé complet de KITTIE, mais il fait encore sombre, très émouvant. C’est juste très différent. J’espère que les gens ne sont pas trop surpris. C’est très sombre et différent. “

Août dernier, Lander rejoint le groupe de metal québécois KARKAOS. Le groupe travaille sur son prochain album complet, prévu pour la fin de l’année.

KITTIE a sorti un film de concert intitulé “Kittie: Live au London Music Hall” en mars 2019. Il présente des images du spectacle du 20e anniversaire du groupe de métal canadien du 27 octobre 2017 au London Music Hall de London, en Ontario. L’événement, qui a également servi de projection du long métrage documentaire “Kittie: Origines / Evolutions”, vu KITTIE piliers Morgan Lander (guitare, chant) et Mercedes Lander (batterie) montent sur scène avec un certain nombre de leurs anciens camarades de groupe pour interpréter des chansons de tout le répertoire du groupe.

KITTIE a été formé en 1996 par Mercedes et Morgan, guitariste solo Fallon Bowman et bassiste Tanya Candler. Tanya la gauche KITTIE peu de temps après l’enregistrement de son premier album, “Cracher”, qui s’est vendu à plus de 1,2 million d’exemplaires. Archer a quitté le groupe en 2001. Guitariste Tara McLeod et bassiste Trish Doan rejoint le groupe en 2005. Bien que Doan partie pour des raisons de santé en 2008, elle est revenue trois ans plus tard. D’autres musiciens qui ont joué avec KITTIE au cours des années comprennent Talena Atfield, Lisa Marx, Jennifer Arroyo et Ivana “Ivy” Vujic.

Le groupe a sorti cinq albums depuis “Cracher”: “Oracle” (2001), “Jusqu’à la fin” (2004), “Funeral For Yesterday” (2007), “Dans le noir” (2009) et “Je t’ai laissé tomber” (2011).



Je voulais partager ce clip d’un autre nouveau projet sur lequel je travaille. WINTERLVST À venir l’été 2020 pic.twitter.com/gic53l7vjK

– Morgan Lander (@morgankittie) 7 avril 2020



