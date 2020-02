Morrissey, Blondie, Bauhaus et bien d’autres à la une du Cruel World Festival

Morrissey, Bauhaus, Blondie, Echo et Bunnymen and Devo devraient mettre en vedette un nouveau festival post-punk / new wave en Californie du Sud appelé Cruel World.

Le nouveau festival d’une journée aura lieu le 2 mai au Grounds at Dignity Health Sports Park à Carson, juste à l’extérieur de Los Angeles, et s’étend sur un certain nombre de tenues légendaires new wave, goth et post-punk.

Les têtes d’affiche sont les fourrures psychédéliques, Violent Femmes, English Beat, l’église, Public Image Ltd., Gary Numan, Berlin et Marc Almond.

Parmi les divers actes de vétérans, le festival comprend également des talents plus jeunes, notamment TR / ST, Cold Cave, Black Marble et She Wants Revenge.

Cruel World est une idée originale du mastodonte promotionnel Goldenvoice, qui est responsable de Coachella, Stagecoach et Hangout, entre autres.

Les billets pour Cruel World seront mis en vente ce vendredi 14 février à 12 h 00 HNP, tandis que la pré-vente commencera le 13 février à 12 h 00 HNP.

La région de Los Angeles a besoin d’un festival étoilé après que FYF a été annulé sans cérémonie en 2018. Cruel World profite d’un certain nombre de retrouvailles récentes dont Bauhaus, qui a joué ses premiers spectacles ensemble en 13 ans l’année dernière et a annoncé une liste de dates de festivals et de spectacles en tête d’affiche, dont New York le 26 juin, Dallas le 23 juillet et Chicago le 25 juillet.

Pendant ce temps, Morrissey a récemment annoncé son nouvel album, Je ne suis pas un chien sur une chaîne, sorti le 20 mars, avec Cruel World étant la seule date de tournée qu’il a confirmée.

Avant de jouer au BottleRock Festival en mai, les cofondateurs de Blondie Debbie Harry et Chris ont annoncé une série de spectacles “In Conversation” en Allemagne et au Royaume-Uni à partir du 7 mars. Chaque soirée sera centrée sur les livres respectifs de Harry et Stein: la récente autobiographie de Harry Face It et les deux œuvres photographiques de Stein, Negative et Point Of View.

Les arrêts incluent le Royal Concert Hall de Glasgow, le Birmingham Symphony Hall, le Bridgewater Hall de Manchester et le Barbican Hall de Londres, où les deux plongeront dans leurs cinq décennies ensemble en tant que Blondie et leur vie en tant que partenaires créatifs.

Visitez le site officiel du festival pour les détails des billets et la programmation complète.