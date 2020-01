Morrissey chante pour aimer dans sa nouvelle chanson “Love is On Its Way Out”

Aimé par beaucoup, détesté par les autres, c’est la vie du bon Morrissey. Nous comprenons qu’il ne peut pas être un saint de la dévotion du monde – en particulier à cause de sa position politique et de la manière quelque peu intense dont le véganisme vit – mais nous ne pouvons pas oublier l’énorme héritage qu’il a laissé dans la musique, en tant que leader et chanteur des Smiths ainsi que dans la fructueuse carrière solo qu’il a bâtie depuis sa séparation de Marr et de la compagnie.

Maintenant et après presque deux ans depuis la sortie de son dernier album avec des chansons originales (depuis l’année dernière, il a sorti un album de couverture appelé California Son) Moz sera de retour avec un matériel record appelé Je ne suis pas un chien sur une chaîne. Nous avons déjà entendu le premier single intitulé “Bobby, ne pensez-vous pas qu’ils savent?” Mais Maintenant, il nous donne un nouvel aperçu avec une chanson intitulée “Love is On Its Way Out”.

Dans cette chanson, la divo de Manchester fait ce qu’il sait le mieux, jetez-nous des phrases franches comme si elles étaient de vraies petites boules dans le cœur. Oui, c’est un sujet dans lequel de toute évidence, Morrissey parle de cet amour attendu que beaucoup –Et nous nous incluons– nous attendons dans la vie, même si les paroles vont au-delà parce que comme toujours le chanteur cela met en évidence certaines situations sociales comme la lutte de classe sans fin.

Au niveau musical c’est l’un des meilleurs rolas que Moz a lancé ces dernières années, car il existe de nombreux éléments qui le rendent intéressant une batterie programmée et un synthétiseur arpégé extrêmement stressant qui en partie dévie vers quelque chose de plus atmosphérique créant beaucoup de tension et se fermant de manière épique. Ici, nous entendons également une grande et puissante performance vocale de Morrissey, démontrant au monde que même si les années passent, cette voix qui est tombée amoureuse continuera de coller à notre peau.

Je ne suis pas un chien sur une chaîne sera disponible ensuite 20 mars au format physique et sur toutes les plateformes numériques. Si vous voulez être battu par une énorme chanson, écoutez à côté de “Love Is On Its Way Out”, la nouvelle chanson de Morrissey: