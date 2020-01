Mort de Marty Grebb, collaborateur d’Elton, Clapton, Bonnie Raitt & More

Marty Grebb, l’auteur-compositeur et multi-instrumentiste dont la longue carrière a inclus des apparitions sur disque avec Elton John, Eric Clapton, Bonnie Raitt et d’innombrables autres, est décédé à l’âge de 74 ans. Albums mettant en vedette ses contributions dans une durée d’enregistrement de plus de 50 ans inclus The Union to Elton et Leon Russell, The Road To Escondido de JJ Cale et des titres importants dans le catalogue de Raitt comme Nick of Time et Longing In Their Hearts.

Grebb était membre de la Weight Band, qui comprenait des membres de The Band et de Levon Helm Band; il a fait partie des albums du groupe de la période plus récente Jericho (1993) et Jubilation (1998). La cause de sa mort n’a pas été précisée.

Raitt, toujours reconnaissante de ses âmes sœurs musicales, a écrit un long hommage sur les réseaux sociaux. “Quel début tragique pour une nouvelle année”, a-t-elle déclaré. «Je suis toujours stupéfait par les nouvelles de mon ami de longue date et collaborateur musical, le décès soudain de Marty Grebb. Je prie pour qu’il soit vraiment “lisse,” libre de sa terrible douleur et enfin en paix. J’adresse mon amour et mes sincères condoléances à toute sa belle famille.

«Je suis très reconnaissant d’avoir eu Marty dans mon groupe de temps à autre du milieu des années 70 jusqu’au début des années 90. Il était un auteur-compositeur et multi-instrumentiste incroyablement talentueux, à la maison sur les touches, le chant, la guitare et le saxophone, car il était l’un des chanteurs les plus émouvants que j’ai connus. Il a également été une grande inspiration pour ma sobriété en 87. Nous nous souviendrons toujours de lui et honorerons le cadeau d’amitié et de musique qu’il nous a offert. »

Né à Chicago le 2 septembre 1945, il a passé deux ans à partir de 1966 en tant que claviériste avec les Buckinghams, qui a frappé le n ° 1 aux États-Unis avec “Kind Of A Drag” et a obtenu dix autres succès avec “Don’t You Care” “et” Mercy, Mercy, Mercy. “Il est parti en 1968 et est devenu très demandé pour le studio et les travaux routiers avec des artistes tels que Chicago, Leon Russell et Taj Mahal.

Les premières apparitions de Grebb en tant que multi-instrumentiste sur les disques d’autres artistes ont inclus sa première réservation avec Raitt, dès 1972, sur son deuxième album Give It Up. Ici, il a joué du saxophone ténor sur sa version de “If You Gotta Make a Fool of Somebody” de Rudy Clark et du saxophone alto sur “You Told Me Baby”.

Son travail sur le sax est également apparu sur des albums de Russell, Jackie Lomax, Roger McGuinn, Rosanne Cash et sur des LP plus orientés pop, dont Totally Hot d’Olivia Newton-John. Grebb est revenu au line-up du studio de Raitt pour jouer sur ‘Love Letter’ et ‘I Will Not Be Denied’ de Nick Of Time et ‘I Sho Do’ de Longing In Their Hearts et était sur le tournage de Clapton en 1989 avec Journeyman, pour lequel lui et Jerry Lynn Williams a co-écrit «Breaking Point».

Plus tard, Grebb était sur la sortie de Buddy Guy en 2006 Can’t Quit The Blues, a joué des cornes sur The Road To Escondido la même année et des claviers sur ‘There No Tomorrow’ et ‘In The Hands Of Angels’ de la collaboration John / Russell de 2010 , L’Union.

Dans une déclaration sur Facebook, les collègues de Grebb Weight Band ont écrit: «Nos cœurs sont chargés de la nouvelle de la mort de notre frère, Marty Grebb. Nous voulons adresser nos sincères condoléances, pensées et prières à sa famille aimante, à ses amis et à ses collègues musiciens.

“Parfois, nous ne comprenons pas le parcours d’une personne – mais nous avons besoin de compassion. Marty était un grand ami, un musicien incroyable et un atout formidable pour The Weight Band pendant son mandat avec nous. Il l’a été et il continuera de nous manquer. Nous prions pour qu’il retrouve sa paix. Avec amour, tristesse et respect: Jim, Brian, Albert, Michael, Matt, Randy, Byron, Mark, Tony, Barbara. »