Moses Sumney partage la nouvelle chanson «Cut Me»: écouter

Moses Sumney a sorti une nouvelle chanson. Il s’appelle «Coupez-moi» et vous pouvez l’entendre ci-dessous.

Plus tôt cette semaine, Sumney a partagé une vidéo présentant une performance en direct de sa nouvelle chanson “Conveyor”, une piste inédite de son prochain album græ. Sumney s’est arrêté au Moog Sound Lab pour jouer «Conveyor» en direct avec un groupe complet. Pendant la représentation, Sumney utilise le Moog 16 Channel Vocoder nouvellement relancé, que Moog ramène après plus de 40 ans d’instrument non produit. Le vocoder a été initialement introduit en 1978 et popularisé par Giorgio Moroder.

Le dernier album studio de Moses Sumney était Aromanticism de 2017. En novembre de l’année dernière, il a annoncé son double album græ, que Jagjaguwar sortira en deux parties. Une version numérique arrive ce mois-ci, avec une contrepartie physique en mai. Il a déjà partagé les chansons “Polly” et “Virile” de l’album, et il a sorti un autre nouveau morceau, “Me in 20 Years”, début janvier.

Découvrez où Aromanticism a atterri sur la liste de Pitchfork des 200 meilleurs albums des années 2010.

