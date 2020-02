Moses Sumney partage la première partie du nouvel album: écouter

Moses Sumney a sorti la première partie de son nouveau projet, grae. Écoutez ci-dessous. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

La deuxième partie de grae sort le 15 mai, date à laquelle le projet complet sera disponible sur CD et vinyle via Jagjaguwar. Sumney a partagé les chansons «Virile», «Polly», «Me in 20 Years» et «Cut Me» de l’album avant sa sortie. Sumney a publié son premier album Aromanticism * en 2017.

Lisez la nouvelle couverture de Pitchfork «Moses Sumney est prêt à revendiquer son coup de projecteur».

Regardez Moses Sumney jouer au Pitchfork Music Festival 2016:

