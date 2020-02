Motionless In White annonce sa tournée ‘The Black And Blue’ avec Knocked Loose, Stick to Your Guns

Après une course hivernale à guichets fermés sur le “Malade et déguisé” tour avec BEARTOOTH et comptant plus de 50 millions de streams sur son dernier album “Déguisement”, IMMOBILE EN BLANC a annoncé “Le Tour Noir et Bleu”. Le groupe de Scranton en Pennsylvanie sera accompagné d’invités spéciaux A heurté, TENIR À VOS ARMES et OVTLIER. Le trek débute le 28 avril à Pops à St. Louis, Missouri et traverse les villes du Midwest, du Sud et du Nord-Est, avant de se terminer le 23 mai. Un nombre limité de forfaits VIP sera disponible le mercredi 26 février à 10 h HNE. tous les billets seront en vente le vendredi 28 février à 10 h, heure locale.

IMMOBILE EN BLANC chanteur Chris “immobile” Cerulli dit: “Après des années à essayer de le faire fonctionner, le moment est venu. Nous sommes tellement ravis de partir en tournée avec nos amis A heurté, ainsi que nos amis de longue date TENIR À VOS ARMES et OVTLIER. Frapper des villes aux États-Unis que nous avons rarement l’occasion de voir a été un grand objectif pour ce cycle d’albums, et cette tournée continue de pousser dans cette direction. Au plaisir de voir de nouveaux visages. “

Des dates de tournée:

28 avril – St.Louis, MO – Pop’s



29 avril – Memphis, TN – Minglewood Hall



30 avril – Nashville, TN – Cannery Ballroom



02 mai – Mexico, MX – Festival de la domination *



04 mai – Austin, TX – Emo’s



05 mai – Corpus Christi, TX – Brewsters



06 mai – Baton Rouge, LA – Varsity Theatre



08 mai – Daytona Beach, FL – Bienvenue à Rockvilile *



09 mai – Myrtle Beach, Caroline du Sud – House Of Blues



10 mai – Raleigh, Caroline du Nord – The Ritz



12 mai – Huntington, NY – Paramount



13 mai – Albany, NY – Upstate Concert Hall



15 mai – Richmond, VA – The National



16 mai – Wilmington, DE – La Reine **



19 mai – Lexington, KY – Manchester Music Hall



20 mai – Ft. Wayne, IN – Théâtre Clyde



22 mai – Moline, IL – Ceinture de rouille



23 mai – Lincoln, NE – Bourbon Theatre



24 mai – Pryor, OK – Rocklahoma *

* Festivals sans TENIR À VOS ARMES, OVTLIER



** Sans pour autant A heurté

IMMOBILE EN BLANCdernier album de, “Déguisement” est maintenant disponible sur tous les DSP. Le disque est mis en valeur par une série de singles, dont “Tout nouveau engourdi”, “Undead Ahead 2: The Tale Of The Midnight Ride” et “Déguisement”, ce dernier rejoint par une vidéo d’accompagnement réalisée par de fréquents collaborateurs Jeremy Danger et Travis Shinn. En plus, “Tout nouveau engourdi” a été récemment rejoint par un visuel officiel, également réalisé par Moore.

Composé de Immobile, guitaristes Ryan Sitkowski et Ricky Horror, le batteur Vinny Mauroet bassiste Justin Morrow, IMMOBILE EN BLANC a conquis le public du monde entier avec sa musique agressive et ses images saisissantes, plaçant fermement le groupe parmi les échelons supérieurs du rock moderne.

