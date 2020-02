Mötley Crüe, Anthrax, L.A.Pistolets et tout ce qui reste Les membres déchirent Trump pour avoir félicité le mauvais État après le Super Bowl

Tommy Lee (MOTLEY CRUE), Charlie Benante (ANTHRAX), Pistolets Tracii (Pistolets L.A.) et Phil Labonte (TOUT CE QUI RESTE) sont parmi les musiciens de rock qui ont critiqué Le président Donald Trump après avoir envoyé un tweet de félicitations au mauvais état après la Les chefs de Kansas Cityc’est le premier super Bowl gagner en 50 ans.

“Félicitations au Les chefs de Kansas City sur un grand match, et un retour fantastique, sous une pression immense, ” Atout tweeté à 22 h 15 HNE. “Vous représentiez très bien le Grand État du Kansas et, en fait, l’ensemble des États-Unis. Notre pays est fier de vous!”

le Les chefs de Kansas City sont basés au Missouri – une source courante de confusion.

Selon Ardoise journaliste Ashley Feinberg, la Maison Blanche a retweeté Atoutest un message erroné.

Dans quelques minutes, Atout supprimé le tweet et en a publié un nouveau à 22 h 27. félicitant le “Grand État du Missouri. Vous êtes de vrais champions!”

Il y a un Kansas City, Kansas – il est situé de l’autre côté de la frontière de Kansas City, Missouri, mais il est beaucoup plus petit (153 000 contre 489 000 du côté du Missouri). Les deux villes partagent la même frontière le long du fleuve Missouri.

Atout a rapidement critiqué cette erreur, notamment de Lee, qui a tweeté “débile!” et inclus un emoji de la main sur le visage, indiquant une incrédulité frustrée ou exaspérée.

Benante tweeté: “Je pensais que Kansas City était au Missouri #stablegenius @BLABBERMOUTHNET #clickbait”

Armes à feu a écrit en plaisantant: “Est-ce la première victoire du Super Bowl dans l’état du Kansas?”

LabonteLa réaction initiale de ce dernier a été un simple «jfc», l’abréviation de l’expression populaire «Jesus Fucking Christ», qui est souvent utilisée comme réponse de surprise ou de frustration. Il a ajouté un emoji utilisé pour transmettre l’émotion du rire au point de pleurer. Vingt minutes plus tard, Labonte envoyé un autre tweet, cette fois apparemment défendre Atout, déclarant: “75% des personnes trempées Atout à propos du tweet de KC n’avait AUCUNE IDÉE FRIGGIN où cette ville se trouve cinq secondes avant de la lire. “

le Les chefs de Kansas City battu San Francisco par 11 points, 31 à 20, dans leur premier super Bowl victoire en 50 ans.



