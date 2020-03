Mötley Crüe: «Dr. Coffret Feelgood ’30e anniversaire Deluxe Edition attendu en avril

Selon Townsend Music, le coffret de l’édition de luxe du 30e anniversaire de MOTLEY CRUEc’est “Dr. Feelgood” l’album sera disponible le 10 avril.

2019 a vu non seulement la sortie de MOTLEY CRUEest un biopic acclamé par la critique “La saleté”, mais a également marqué le 30e anniversaire de “Dr. Feelgood”.

Célébrant l’héritage du groupe de rock le plus célèbre de tous les temps, cette réédition sera disponible dans une édition de coffret de luxe qui contient un LP en vinyle vert, un CD digipak, trois disques d’images de sept pouces, une bouteille de coke, un jeu de cartes, une prescription bloc-notes, stylos baguettes, épingles, médiators et pansements, tous logés dans une sacoche en similicuir.

Avec la cartographie des singles à succès, y compris “Dr. Feelgood”, “Relancer mon cœur”, “Sans toi”, “Ne t’en va pas fou (va-t’en)” et “Même Ol ‘Situation (S.O.S.)”, “Dr. Feelgood” a été le plus gros album du groupe à ce jour. Le record s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires aux États-Unis, soit six fois platine, est certifié trois fois platine au Canada, or au Royaume-Uni et en Suisse et a passé 109 semaines sur le palmarès Billboard 200, culminant au n ° 1. le groupe a également gagné Grammy nominations pour “Dr. Feelgood” (1990) et “Relancer mon cœur” (1991) dans la catégorie “Best Rock Performance” et a remporté l’album “Best Hard Rock / Heavy Metal” pour le disque au American Music Awards (1991).

En plus d’être le plus grand album de la carrière du groupe, “Dr. Feelgood” a eu un effet énorme sur la culture pop. Inspiré par le bassiste Nikki Sixxsurdose de mort imminente, l’autobiographie “Relancer mon cœur” plonge dans la sobriété du groupe. Au cours des 30 dernières années, Sixx a utilisé sa plate-forme pour participer à la conversation sur la sensibilisation et le rétablissement de la drogue, un problème qui continue d’être plus que jamais d’actualité.

Dit Sixx: “Après s’être senti privé d’un album n ° 1 avec «Girls Girls Girls», le groupe était déterminé à se surpasser à tous les niveaux. Faire entrer Bob Rock produire et nous pousser musicalement et lyriquement était exactement ce que le docteur avait ordonné… Le groupe était propre, maigre et sobre et cet album a une partie de notre travail le plus fier. “

MOTLEY CRUE a non seulement influencé les tendances musicales, mais a également joué un rôle clé dans la culture de la mode des années 80. Leur imagerie emblématique continue d’être un incontournable des vêtements rock et des marques de mode.

Pour plus d’offres, veuillez visiter www.motley.com.

