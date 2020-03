Mötley Crüe veut que vous restiez «Home Sweet Home» et que vous fassiez votre part pour ralentir le coronavirus

MOTLEY CRUE a publié une vidéo lyrique officielle de 2020 pour sa chanson classique “La douceur du foyer” comme un moyen d’encourager ses fans à rester à la maison afin d’essayer de freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Dit le groupe: “Crüeheads. Nous sommes TOUS dans le même bateau, veuillez suivre les directives de votre région. Un court laps de temps social nous permettra de régler cela dès que possible. Restez en sécurité et assurez-vous de vous laver les mains et la plupart surtout, restez à la maison Sweet Home. Je vous aime tous. “

Il y a quatre jours, MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a publié une déclaration soulignant l’importance de la solidarité internationale alors que nous abordons les effets du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Vendredi (13 mars), Sixx a pris son Instagram pour partager le message suivant: “Ne serait-il pas formidable de voir des gens cesser de se promouvoir maintenant et se tourner vers leurs amis et leur famille à la place? Tendre la main aux gens autour de vous qui pourraient avoir peur ou avoir besoin d’aide. De plus, avons-nous vraiment besoin de plus La nouvelle fait déjà du bon travail à cela … Peut-être trouver un moyen d’atténuer l’hystérie. “

Il y a eu jusqu’à présent plus de 200 000 cas confirmés et plus de 8 000 décès, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Il y a une semaine, le Organisation mondiale de la santé (QUI) a déclaré l’épidémie de coronavirus une pandémie, avec le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus avertissant qu’il était “profondément préoccupé à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction” des autorités.

le QUI a déclaré qu’une grande majorité des patients atteints de coronavirus se rétablissent: ceux qui souffrent de maladies bénignes en deux semaines, tandis que ceux qui présentent des symptômes plus graves peuvent nécessiter de trois à six semaines.

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus connus a atteint au moins 6 500. Aux États-Unis, plus de 110 personnes infectées par le virus sont décédées, un bilan qui devrait augmenter rapidement.



# Crüeheads Nous sommes TOUS là-dedans ensemble, veuillez suivre les directives de votre région. Un court moment de distanciation sociale …

Publié par Motley Crue le mardi 17 mars 2020

