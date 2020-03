Motor Sister Feat. Anthrax, Fates Warning, Ex White Zombie Members: deuxième album attendu cette année

Supergroupe Rock MOTOR SISTER – avec Jim Wilson (MÈRE SUPÉRIEURE), Scott Ian (ANTHRAX), Pearl Aday (La femme de Scott et la fille de l’acteur / musicien Meat Loaf), Joey Vera (SAINT BLINDÉ, AVERTISSEMENT DES FATES) et John Tempesta (THE CULT) – est entré en studio pour commencer à enregistrer son deuxième album. Le disque est produit par Jay Ruston (ANTHRAX, PANTHÈRE EN ACIER) et est provisoirement dû avant la fin de l’année via Disques Metal Blade.

Depuis la sortie de MOTOR SISTERfait ses débuts, “Balade”, en 2015, le groupe a été plus que occupé par ses autres engagements: Ian a tourné sans arrêt avec ANTHRAX; Tempesta a été en tournée avec LE CULTE; Vera a tourné et travaillé sur de la nouvelle musique avec SAINT ARMÉ; Un jour a sorti un album solo, “Heartbreak And Canyon Revelry”; et Wilson a sorti un album avec le batteur Phil Jones.

MOTOR SISTER a été initialement assemblé pour Ianfête son 50e anniversaire. Grâce à Un jour, il a suffi d’un coup de téléphone rapide et la scène était littéralement Scottest le concert de rêve. “Je voulais choisir une liste de mes préférés MÈRE SUPÉRIEURE chansons et réunir ces gars et avoir le concert chez moi, ” Scott dit de l’événement qui a finalement conduit à un album – “Balade”, composé de MÈRE SUPÉRIEURE couvertures – et la formation de MOTOR SISTER.

Pour sa sortie en deuxième année, MOTOR SISTER a écrit de toutes nouvelles chansons originales.

“L’objectif simple pour le second MOTOR SISTER album est de faire le record de rock and roll le plus excitant de tous les temps, ” Wilson dit précédemment.

Crédit photo: Stéphanie Cabral



#Repost @motorsisterband avec @get_repost



・ ・ ・



Cela commence…? MOTOR SISTER est en studio cette semaine pour enregistrer notre NOUVEL ALBUM⚡️ #realgoddamnedkickassrockandroll #newmusic #rocknroll #motorsister @jayruston

Publié par PEARL le lundi 9 mars 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).