Motown, ASCAP Exec James Fisher – Décède des complications de COVID-19

Le directeur de musique de longue date James Fisher est décédé en raison de complications liées au coronavirus. Il avait 89 ans.

Sa carrière illustre dans l’industrie de la musique comprenait un travail avec Motown Records et ASCAP. Fisher est né à Perth, en Australie, et a fait irruption dans l’industrie en travaillant à la radio et à la télévision. Il a lu le premier bulletin d’information diffusé dans sa ville natale en 1960. Plus tard, Fisher a émigré au Royaume-Uni et a travaillé comme présentateur. En 1965, il rejoint la BBC en tant qu’éditeur de continuité pour les émissions de radio.

En 1975, James Fisher a formé un label indépendant appelé Very Good Music – qui a été acquis par RCA Records.

Il est rapidement nommé directeur du marketing international. En 1977, il a été nommé directeur général de la division londonienne de Motown Records. Le rôle de Fisher comprenait la supervision de toutes les activités de tournée européenne de la société.

Fisher a également servi pendant dix ans en tant que directeur régional du Royaume-Uni pour l’American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP). Il a également occupé pendant dix ans le poste de secrétaire général de l’International Managers Forum, qui deviendra plus tard le Music Managers Forum. Fisher a pris sa retraite de ce poste en 2002.

James Fisher laisse dans le deuil son partenaire de 35 ans, Nigel Roberts. Sa mort est l’une des nombreuses répercussions de la propagation du nouveau coronavirus. Des artistes comme Bill Withers et Adam Schlesinger ont également perdu leur bataille contre la maladie COVID-19.

La propagation du coronavirus a mis une grande partie des États-Unis en lock-out. L’industrie de la musique en direct connaît des interruptions sans précédent alors que Broadway devient sombre et que les festivals de musique sont annulés.

Des artistes comme Justin Bieber annulent déjà 2020 et prévoient plutôt commencer des tournées l’année prochaine. Même des festivals comme Bonnaroo et BST Hyde Park, qui ont lieu en juin et juillet, sont reportés en raison de problèmes de propagation du virus. À l’heure actuelle, aucun retour à la normalité n’est en vue alors que les mesures de distanciation sociale se poursuivent.

Malheureusement, il semble que le coronavirus prendra plus de personnes talentueuses dans nos rangs avant qu’il ne soit terminé.