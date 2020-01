Motown et le discours «J’ai un rêve»

Détroit, 1963: une ville prospère grâce à son industrie automobile. Pendant des décennies, elle avait été une destination de choix pour les Noirs du sud qui souhaitaient une vie meilleure dans le nord. La ville était en plein essor, avec 10 grandes entreprises de fabrication automobile. Le travail sur la chaîne de production des remorques General Motors, Ford ou Fruehauf était difficile, répétitif et bruyant, mais comparé à vous casser le dos pour gagner des cents en tant que métayer ou ouvrier agricole dans le sud, c’était gratifiant et régulier. Non seulement cela, mais Detroit était considéré comme un modèle pour les relations raciales, et les entreprises noires naissaient pour répondre à la nouvelle population. Certains auraient un impact bien au-delà de la ville – pas plus que Motown, la maison de disques fondée en 1959 qui a apporté au monde un nouveau son soul, sans doute «industrialisé».

Il peut donc sembler étrange au départ que The Walk To Freedom, salué en 1963 comme «la plus grande et la plus grande manifestation de liberté jamais organisée aux États-Unis», ait lieu dans une ville où les Afro-Américains pourraient trouver du travail et prospérer. Là où de puissants politiciens locaux pourraient prendre la parole aux côtés du Dr Martin Luther King, Jr, le maire de la ville pourrait se vanter d’intégration, et son chef de police promet au révérend roi qu’il n’y aurait pas de chiens ou de canons à eau allumés sur les marcheurs (comme il y en avait eu en Alabama, où le Dr King a été emprisonné pour avoir exercé son droit démocratique de manifester).

Mais derrière le lustre et la fierté du progrès, Détroit était une ville divisée. Subtilement, peut-être, mais tout de même inégale. Les politiques de logement qui remontaient aux années 30 avaient tracé des lignes sur une carte; résidents noirs ici, blancs ici. Les installations étaient également divisées: les banlieues étaient blanches et bien desservies, les ensembles de logements du centre-ville accueillaient des Noirs, avaient moins de commodités et étaient dans un état pire. Même si un Afro-Américain avait atteint un revenu de classe moyenne, des prêts bancaires lui ont été refusés (et c’était un lui – les femmes étaient systématiquement refusées) ou accordés à un taux d’intérêt punitif. Les régimes hypothécaires soutenus par le gouvernement, censés être destinés à tout le monde, étaient souvent bloqués aux Noirs au niveau local. Les indicateurs habituels de la pauvreté, tels que la mauvaise santé et le chômage, étaient plus élevés dans les quartiers noirs. Une vie meilleure à Détroit qu’en Alabama? Probablement. Mais tout est relatif.

L’un des plus grands discours du 20e siècle

C’est ainsi que le 23 juin 1963, King conduisit 150 000 marcheurs à travers Détroit jusqu’à Cobo Hall, le centre de congrès alors âgé de trois ans, nommé avec une ironie sinistre involontaire d’après Albert Cobo, le maire républicain de Détroit pour la plupart des années 50, qui avait lutté contre les quartiers intégrés et s’était plaint d’une «invasion nègre» des quartiers blancs. Quelque 14 000 personnes ont entendu le Dr King prononcer un discours connu sous le nom de La grande marche vers la liberté et qui aurait dû être considéré comme l’un des plus grands du 20e siècle – et dont on se souviendrait de cette façon s’il n’avait pas prononcé un discours similaire à un moment plus événement important à Washington, DC, deux mois plus tard. C’est à Détroit que le Dr King a prononcé pour la première fois la phrase «J’ai un rêve» qui est devenue sa carte de visite pour l’histoire – et il convient de noter que lors de son discours à Washington, il a utilisé le terme «J’ai encore un rêve», reconnaissant que cette n’était pas un nouveau concept. Les paroles brillantes, éblouissantes et émouvantes de King ont été capturées sur bande et sur disque – à juste titre par Motown, la maison de disques de Détroit qui a fait reconnaître à la ville sa suprématie dans la musique soul.

Motown a sorti l’album en août 1963, l’intitulant The Great March To Freedom. Le label avait négocié un taux de redevance de 40 cents par copie et une avance de 400 $ pour l’album avec le Dr King, un accord généreux pour un disque avec un prix de gros de 1,80 $. King a lui-même refusé les redevances, demandant que les bénéficiaires soient la Southern Christian Leadership Conference, à laquelle Berry Gordy a fait un don de 500 $ tandis que les actes de Motown apparaissaient lors des collectes de fonds de l’organisation. Cependant, dans le livre Motown: The Sound Of Young America, Barney Ales, initié de la société, a déclaré que les distributeurs ne souhaitaient pas le record, et la société a probablement pressé 10 000, la moitié de ce nombre étant retournée par des détaillants invendus. Les acheteurs de disques américains ne savaient pas ce qui leur manquait.

Motown a sorti The Great March To Freedom sur sa filiale de soul traditionnelle, Gordy. Sa pochette avant ne portait pas le logo de la maison de disques (comme ce serait normalement le cas); au lieu de cela, une mise en page dramatique et à la mode met l’accent sur l’importance de son contenu. Il était également dans une pochette gatefold – quatre ans avant que cela ne devienne une «innovation» de la musique rock – avec une photo impressionnante de la masse des manifestants passant Detroit.

L’un des plus grands orateurs de l’ère moderne

Motown – ou plutôt l’ingénieur du son Milton Henry – a magnifiquement capturé l’atmosphère. La grande marche vers la liberté n’est pas une expérience hi-fi, mais elle est réelle: vous pouvez entendre l’immensité de l’auditorium et l’attention ravie que le peuple a accordée au Dr King; ce n’est pas difficile d’imaginer la scène. Il va sans dire que les paroles de King, qui parlent de paix, de dignité et de liberté, sont entrées dans l’histoire et son discours impeccable, parfaitement rythmé et parfaitement mesuré ressemble toujours à l’œuvre de l’un des plus grands orateurs de l’ère moderne. C’est une voix qui reste pertinente, parlant de sujets qui ne sont toujours pas traités. La terminologie, comme l’utilisation du mot «nègre», a peut-être changé, mais la puissance du message du Dr King est totalement intacte.

La Grande Marche vers la liberté n’était pas le seul record de Motown du révérend Dr King. La marche de Détroit a été rapidement éclipsée par la marche sur Washington deux mois plus tard; Motown l’a publié sous le titre The Great March On Washington, avec également d’autres orateurs et une version de “We Shall Overcome” de Liz Lands, qui a signé avec Motown en 1963. Peu de temps après l’assassinat du Dr King en 1968, des extraits ont été publiés sous la forme d’un single intitulé “ J’ai A Dream ‘, tout comme l’album Free At Last, tandis que Motown’s Empreinte du Black Forum a publié le célèbre pourquoi je m’oppose à la guerre du Vietnam, en 1970. Stevie Wonder1980 hommage single, Bon anniversaire’, a été pressé avec des extraits des discours de King de l’autre côté, et l’élégant single de 1969 de Shorty Long “I Had A Dream” s’est largement inspiré des paroles du Dr King à Detroit.

Des mots qui résonnent encore

Detroit lutte depuis des années: sa population est tombée à moins d’un million, impensable lorsque le Dr King a pris la parole; mais les paroles qu’il a prononcées ce jour-là à Cobo Hall continuent de résonner.

L’histoire ne se souvient pas toujours du premier, juste du plus grand. La grande marche vers la liberté a présenté les origines du Dr Martin Luther King, le discours le plus célèbre de Jr. Bien qu’il ait été éclipsé par la marche de Washington, les racines du message du Dr King étaient là, devant un public certain qu’il était témoin de l’histoire et vivait dans l’espoir d’un changement.

Alors que la liberté reste un rêve pour beaucoup, l’espoir demeure.

