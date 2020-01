Mount Eerie annonce une tournée en avril

Mount Eerie, alias Phil Elverum, a annoncé une tournée nord-américaine. Les sept dates auront lieu en avril et mettront en vedette Julie Doiron, avec laquelle Elverum a collaboré au pt Lost Wisdom de l’année dernière. 2. Consultez les dates ci-dessous.

En plus de la tournée d’avril, Elverum fera une tournée au Canada cette semaine avec Doiron. Il jouera également en soutien à Angel Olsen à New York cet été. Découvrez le P.W. Site Web d’Elverum & Sun pour plus de détails.

Lisez la rubrique Pitchfork “Phil Elverum de Mount Eerie recommence.”

I now announce to you 7 shows in April.https://t.co/B53jxZutKI pic.twitter.com/Vhmvr7BmQ4 — Phil Elverum (@PWElverum) January 28, 2020

