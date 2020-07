Move Over, Twitch – Facebook élargit les abonnements de fans pour les musiciens

Facebook étend ses abonnements de fans à plus de pays – se rapprochant davantage du territoire de Twitch.

Twitch s’adresse principalement aux joueurs, mais le service est devenu plus accommodant pour les artistes. La pandémie de COVID-19 a des musiciens et des créateurs se bousculant pour subvenir à leurs besoins en période de fermeture. Twitch a lancé un programme accéléré pour les artistes avec des profils SoundCloud établis pour être monétisés. Mais une plate-forme orientée vers les jeux vidéo n’a pas la même portée que Facebook.

Facebook a commencé à tester les abonnements de fans en 2018 aux États-Unis et au Royaume-Uni avec un petit groupe de créateurs.

Les fans peuvent s’abonner aux chaînes de leur créateur préféré avec des frais mensuels de 4,99 $. Ces frais donnent accès à du contenu exclusif et à un badge de fan pour leurs profils. Maintenant, Facebook étend les abonnements de fans pour les créateurs à encore plus de pays.

Les créateurs en Australie, au Brésil, au Canada, au Mexique, en Thaïlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis peuvent désormais utiliser cette fonctionnalité. Les musiciens devront avoir plus de 10 000 followers ou plus de 250 spectateurs de retour. Ils ont également besoin de 50 000 engagements au total ou de 180 000 minutes de surveillance au cours des 60 derniers jours. Facebook limite pour l’instant la fonctionnalité aux créateurs établis. Tout comme Twitch, Facebook prend 30% des revenus d’abonnement.

Twitch a des bits et les abonnements aux fans de Facebook ont ​​des étoiles – à la fois une monnaie virtuelle pour les pourboires.

Les créateurs en Australie, au Canada, en Colombie, en Inde, en Indonésie, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, aux Philippines, à Taiwan, en Thaïlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis peuvent désormais activer les étoiles sur leurs profils.

« Nous voyons la notion traditionnelle d’un créateur évoluer alors que les comédiens, les artistes, les instructeurs de conditionnement physique, les athlètes, les petites entreprises et les organisations sportives utilisent des événements vidéo et en ligne pour se connecter avec leur public », a déclaré le directeur du marketing de Facebook, Yoav Arnstein. « Pour mieux soutenir nos partenaires, nous améliorons les outils qui aident les créateurs à gagner de l’argent et à gérer leur présence sur Facebook. »

Mis à part les abonnements des fans et les devises numériques, Facebook expérimente également les publicités. Les créateurs peuvent gagner de l’argent grâce à des annonces illustrées et post-roll dans leurs courtes vidéos. Facebook va tout faire pour les vidéos courtes afin de noyer TikTok.

La méga-société a déjà créé un précédent pour copier ce qu’elle ne peut pas acquérir. Les «histoires» sur Facebook et Instagram sont des arnaques en gros de Snapchat. Bientôt, les utilisateurs pourront créer des vidéos courtes de 15 secondes sur Instagram, a-la TikTok.

C’est peut-être pour le mieux. Les pratiques louches de TikTok en matière de confidentialité et l’enquête imminente aux États-Unis compliquent la tâche. Facebook et TikTok collectent des quantités excessives de données de leurs utilisateurs, les données de TikTok pouvant être collectées par le gouvernement chinois.