Move Over, Twitch – Instagram envisage de monétiser les flux en direct

Instagram envisage de monétiser les flux en direct comme un moyen pour les créateurs et les artistes de subvenir à leurs besoins.

De nombreux artistes se tournent déjà vers Twitch, un site axé sur les jeux, pour trouver un public virtuel. Mais un fil sur Twitter hier a suggéré quelques façons dont Instagram pourrait offrir la monétisation aux flux Instagram en direct.

La monétisation de flux en direct Instagram est sur la table, selon deux développeurs. Les idées partagées sur Twitter incluent la possibilité de magasiner pour le marchand d’artistes tout en les regardant jouer. En outre, facturer un Meet & Greet en utilisant la fonctionnalité “Go Live with” pour les artistes. Une autre suggestion est ce qui équivaut à des morceaux de Twitch – permettant aux téléspectateurs de donner un pourboire à leurs artistes préférés. D’autres idées incluent l’accès par abonnement VIP pour faire ressortir le profil d’un fan.

L’idée est de permettre aux artistes de monétiser leurs abonnements Instagram déjà existants. Instagram obtiendrait une coupure de toutes les micro-transactions disponibles sur la plate-forme, tout comme Twitch. Il s’agit également d’un nouveau système de monétisation qui résiste à la baisse des revenus publicitaires.

La monétisation d’Instagram Live créerait également un rival TikTok. Il encourage également les artistes indépendants à rester sur Instagram, plutôt que de migrer vers Twitch.

Le fil Twitter a attiré l’attention des dirigeants d’Instagram, qui disent que certaines de ces fonctionnalités sont prises en compte. “J’apprécie le niveau de réflexion mis dans ce fil”, a répondu le vice-président du produit Vishal Shah. “Nous investissons beaucoup dans Instagram Live et avons pensé à de nombreux domaines que vous avez mis en évidence.”

Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a également répondu au fil de discussion en disant: «nous avons des plans en cours pour soutenir les créateurs et les artistes utilisant Live. Restez à l’écoute.”

Bien sûr, il n’y a pas de calendrier sur le moment où nous pourrions voir ces nouvelles fonctionnalités. Mais tôt ou tard, ce serait mieux pour Instagram et les créateurs. L’arrêt du coronavirus devrait durer aux États-Unis au moins jusqu’au 30 avril, et les artistes en ont désespérément besoin. Les contrôles de stimulation du coronavirus ne devraient pas arriver avant le 13 avril, certaines personnes les recevant bien plus tard.