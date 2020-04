«Moves Like Jagger» de Maroon 5 parmi les chansons les plus écoutées au Royaume-Uni

“Moves Like Jagger” de Maroon 5 figure dans le Top 5 d’un nouveau sondage qui révèle les chansons les plus écoutées du Royaume-Uni au cours de la dernière décennie.

Le sondage, compilé par PPL et BBC Radio 2, a révélé les 40 chansons les plus écoutées à la radio et à la télévision au Royaume-Uni au cours des années 2010.

Comme indiqué à la BBC, “Happy” de Pharrell Williams était en tête de liste, suivi par “Rolling In The Deep” d’Adele et “Moves Like Jagger” de Maroon 5 avec Christiana Aguilera.

Maintenant reconnue comme l’une des plus grandes chansons de tous les temps, “Moves Like Jagger” a été initialement publié en tant que single indépendant après “Hands All Over”. L’entraîneure de Voice Christina Aguilera a quitté sa chaise rouge pour rejoindre son collègue le juge Adam Levine sur cet hommage au leader des Rolling Stones.

Parmi les autres entrées dans le top 10, citons «Get Lucky» de Daft Punk et Pharrell, «Can’t Stop The Feeling» de Justin Timberlake et «Uptown Funk» de Mark Ronson et Bruno Mars. “Sex On Fire” de Kings of Leon complète le top 10 – vous pouvez voir la liste ci-dessous.

Les chansons restantes du Top 40 seront révélées par DJ Scott Mills sur Radio 2 plus tard dans la journée du 13 avril.

Peter Leathem, patron de la société de licences musicales qui a compilé le graphique, a déclaré: “Les 40 chansons les plus jouées sont les sons que les producteurs et les diffuseurs de radio ont constamment diffusés au cours de la dernière décennie et susciteront de nombreux souvenirs pour nous tous.”

Jeff Smith, responsable de la musique à Radio 2, a ajouté que la liste était «remplie de tubes pop universellement aimés et à chanter qui résistent vraiment à l’épreuve du temps».

Les chansons britanniques les plus écoutées des années 2010: Top Ten:

1. Pharrell Williams – «Heureux»

2. Adele – «Rolling In The Deep»

3. Maroon 5 pieds. Christina Aguilera – «Moves Like Jagger»

4. Daft Punk ft. Pharrell Williams et Nile Rogers – «Get Lucky»

5. Justin Timberlake – «Je ne peux pas combattre le sentiment»

6. Black Eyed Peas – «I Got A Feeling»

7. Mark Ronson ft. Bruno Mars – «Uptown Funk»

8. OneRepublic – «Counting Stars»

9. CeeLo Green – «Forget You»

10. Kings of Leon – ‘My Sex Is On Fire’.

Écoutez le meilleur de Maroon 5 sur Apple Music et Spotify.