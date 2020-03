Mr. Bungle enregistre des chansons de la démo de “ The Raging Wrath Of The Easter Bunny ”

MONSIEUR. BUNGLE réenregistre des chansons de sa toute première démo de 1986 “La colère qui fait rage du lapin de Pâques”, ainsi que la préparation de diverses versions de reprises et de trois titres inédits de leur époque en tant que metalheads adolescents grandissant à Eureka, en Californie, pour un album à venir, qui sortira cet automne via Enregistrements Ipecac.

“La musique de «La colère qui fait rage», que nous avons écrit lorsque nous avions 15 et 17 ans, a continué de nous intéresser. ” MONSIEUR. BUNGLE bassiste Trevor Dunn expliqué à Revolver. “Mais la démo originale n’a jamais été entièrement réalisée. C’était un enregistrement à quatre pistes bricolage entièrement autoproduit par nos esprits naïfs et errants tout en apprenant à jouer de nos instruments et à comprendre l’écriture de chansons à son niveau le plus élémentaire. Sans oublier que je suis à peu près sûr que nous étions tous vierges à l’époque – des adolescents nerveux et ennuyés avec seulement un nombre limité d’options [for] où diriger notre énergie dans une ville pauvre et isolée. “

Le matériel est enregistré avec MONSIEUR. BUNGLEgamme actuelle de, qui se compose de Dunn, Mike Patton et Trey Spruance, de même que Scott Ian (ANTHRAX, GAZON.) et Dave Lombardo (CROIX MORTE, SLAYER, TENDANCES SUICIDAIRES).

“Putain de merde – les chansons sonnent tellement bien!” Ian dit du processus d’enregistrement. “Chaque jour au studio est comme le matin de Noël pour moi – chaque chanson, nous terminons un autre cadeau. Je ne sais pas si je suis plus excité par ce disque en tant que fan de MONSIEUR. BUNGLE ou en tant que membre de MONSIEUR. BUNGLE. De toute façon, j’ai hâte que le monde l’entende. “

Demandé si MONSIEUR. BUNGLE savait qu’il allait réenregistrer “La colère qui fait rage du lapin de Pâques” démo quand il a annoncé les spectacles l’année dernière, Spruance Raconté Revolver: “Tout était un peu en l’air. Nous savions que nous allions faire les concerts et ressusciter le groupe pour ça, mais nous n’avions pas vraiment de plans solides pour l’avenir. En fait, lorsque l’idée est apparue pour la première fois, nous étions Je ne suis même pas sûr qu’on allait appeler le groupe MONSIEUR. BUNGLE. Nous pensions que nous devrions l’appeler LA COLÈRE RAGANTE DU LAPIN DE PÂQUES. Mais ensuite, au fil du temps, nous avons tous réalisé que lorsque des groupes font des tournées de retrouvailles et retournent à leurs racines, cela signifie généralement jouer du blues ou quelque chose du genre. Pour nous, c’est vraiment MONSIEUR. BUNGLE. Ce sont nos débuts. C’est le cœur et l’âme du groupe. Même la philosophie de l’arrangement n’a pas beaucoup changé. Le style et la présentation et l’orchestration élaborée – tout cela a changé. Mais si vous écoutez la logique des chansons, tout est là dans cette première démo. La façon dont nous organisons la musique est là au début. “

MONSIEUR. BUNGLE a présenté son premier spectacle en près de 20 ans le 5 février au Fonda Theatre de Los Angeles, en Californie.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).