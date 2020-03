MTV a présenté le premier épisode spécial de «Unplugged at Home»

Tout le monde fait en quelque sorte un effort pour encourager les gens à s’isoler dans ces moments difficiles causés par COVID-19. Dans le but d’amener les mélomanes à rester chez eux aussi, MTV a publié une édition spéciale de l’emblématique série MTV Unplugged, célèbre pour le leader du Nirvana Kurt Cobain.

Baptisée MTV Unplugged At Home, cette nouvelle édition passionnante propose des concerts acoustiques dénués de musiciens comme Wyclef Jean.. Jean est connu pour être membre du trio à succès hip hop The Fugees et pour avoir collaboré plus tard sur la chanson à succès de Shakira «Hips Don’t Lie». À l’heure actuelle, comme des millions d’autres, Wyclef reste en quarantaine en raison de la pandémie mondiale qui oblige actuellement tous les Californiens à rester chez eux. Dans la vidéo suivante, il interprète ses tubes «Gone Till November» et «Hips Don’t Lie», entre autres.

MTV Unplugged at Home sera disponible en streaming sur MTV YouTube, ainsi que sur Instagram et Twitter. Les artistes qui suivront Wyclef Jean sont encore inconnus, mais seront dévoilés dans les prochains jours.

La série coïncide avec de nombreuses campagnes et initiatives sur les réseaux sociaux qui sensibilisent la population à l’importance de l’éloignement social, une ligne directrice cruciale déjà incluse dans divers gouvernements des États et des pays du monde entier. Regardez la vidéo de Wyclef Jean ci-dessous et profitez de sa musique «déconnectée» et isolée: