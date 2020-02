‘Murder In The Front Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story’ recevra une sortie physique / numérique en avril

“Meurtre au premier rang: l’histoire du Thrash Metal dans la région de la baie de San Francisco” a annoncé aujourd’hui une date de sortie physique et numérique du 24 avril via MVD sur DVD, DVD de luxe, 4K et HD. Le nouveau matériel bonus du documentaire est maintenant disponible, ainsi qu’une session de questions-réponses avec le réalisateur Adam Dubin (BEASTIE BOYS “Luttez pour votre droit de faire la fête” et “Pas de sommeil jusqu’à Brooklyn”) sur RollingStone.com.

Pré-commander “Meurtre au premier rang” ici.

“Meurtre au premier rang” créée au printemps 2019 SF Doc Fest avant de se lancer dans une série de dates de projection dans les Alamo Drafthouses, les cinémas d’art, les salles de musique et les festivals de cinéma aux États-Unis et à l’étranger. Le film a reçu des éloges de publications telles que Le fil, La liste de lecture et San Francisco Chronicle. Il a fait Forme d’artla liste “Best Of 2019”, qui a donné son avis, “DubinLe film est un document viscéral de l’apogée de la scène au début des années 80. Venez pour le lickery vitesse de chaîne; rester pour le sens de la communauté qui transcende le genre et le temps. “

“Meurtre au premier rang” contient plus de cinquante entrevues avec divers piliers métalliques, y compris METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX, EXODE, TESTAMENT et ANGE DE LA MORT. Il raconte des histoires plus grandes que nature à travers un mélange d’entrevues à la première personne, d’animation et de narration par un comédien Brian Posehn. Narrativement, “Meurtre au premier rang” suit l’histoire d’un groupe de jeunes enfants en Californie du Nord avec une passion commune pour les groupes de rock lourds comme OVNI, IRON MAIDEN et MOTÖRHEAD.

“Ce ne sont que de bonnes histoires, et ce sont des histoires très humaines”, Dubin m’a dit. “Tous ces groupes venaient principalement d’Angleterre, et ils n’ont jamais vraiment fait de tournée sur la côte ouest, alors ces jeunes ont commencé à créer leur propre musique, à créer leurs propres fanzines, à réserver des clubs et à échanger des cassettes. C’étaient des gens qui tenaient à la musique et aux groupes. , mais aussi entre eux. “

Lors de l’entretien avec Pierre roulante, Dubin a expliqué ce qu’il espère que les téléspectateurs retireront du documentaire. “Je sens ça «Meurtre au premier rang» est un regard de première main sur une scène musicale importante comparable à l’explosion de blues dans le swing de Londres dans les années 1960 ou le punk de New York dans les années 1970 “, a-t-il déclaré.” Le film est musical mais aussi historique. Une chose que j’ai remarquée lorsque j’ai assisté aux projections du film, c’est que les parents qui avaient grandi en aimant la musique métal ont amené leurs enfants comme une sorte de leçon d’histoire du métal. C’est une bonne chose! J’espère que les gens utiliseront «Meurtre au premier rang» comme un moyen de se connecter avec la musique et entre eux. D’une certaine manière, c’est de cela que parlait la scène Bay Area! ”



