«Murder Most Foul» de Bob Dylan est sa première chanson n ° 1 sur n’importe quel tableau d’affichage

Bob Dylan a remporté un prix Nobel de littérature en 2016, mais a marqué aujourd’hui une nouvelle réalisation: son premier hit n ° 1. Selon Billboard, la nouvelle chanson de Dylan “Murder Most Foul” a dépassé son palmarès Rock Digital Song Sales – son premier numéro 1 sous son propre nom sur n’importe quel palmarès.

Dylan surprise a publié le 17 mars «Murder Most Foul», qui traite de l’assassinat de JFK, le 27 mars. Selon les données de Nielsen, il a vendu 10 000 téléchargements entre sa sortie et le 2 avril. La chanson était sa première nouvelle musique depuis son album de 2012 Tempête. Comme le souligne Billboard, d’autres ont eu des succès n ° 1 avec des chansons écrites par Dylan: Peter Paul & Mary en 1963 avec «Blowin’ in the Wind »et les Byrds en 1965 avec« Mr. Homme tambourin. ” Ses singles les plus performants auparavant étaient une poignée de machines à sous n ° 2. “Like a Rolling Stone” et “Rainy Day Women # 12 & 35” ont atteint respectivement le numéro 2 du Hot 100 en 1965 et 1966, et “Things Have Changed” s’est hissé au deuxième rang du classement Adult Alternative Songs. en 2000. Il a une tournée d’été aux États-Unis qui devrait commencer en juin.

