Mushroomhead annonce une tournée européenne pour l’été 2020

TÊTE DE CHAMPIGNON entreprendra une tournée européenne cet été. Le trek commencera le 1er juillet en Allemagne et fera escale aux Pays-Bas et en France, entre autres pays, avant de se terminer le 12 juillet en Ukraine. Le soutien de la tournée proviendra de ZOMBIES SUCANT LE SANG DE L’ESPACE EXTÉRIEUR et MADDISON.

Ce groupe nu-métal énigmatique alternatif n’est pas seulement connu pour ses performances théâtrales incroyablement théâtrales et ses masques artistiques – étant vraiment innovant, TÊTE DE CHAMPIGNON a forgé de nouveaux horizons dans le monde du rock / métal et en a influencé beaucoup d’autres pour repousser les limites en fusionnant de nouvelles formes d’art dans le rock. La combinaison distinguée de métal, de rap, de rock et d’éléments atmosphériques entraîne l’auditeur dans un cosmos différent, créant un désir de plus.

Des dates de tournée:

01 juillet – DE – Essen / Turock



02 juillet – NL – Amsterdam / Q-Factory



03 juillet – FR – Paris / La Maroquinerie



04 juillet – FR – Colombier-Saugnieu / Plane’R Fest



05 juillet – CH – Wetzikon / Hall Of Fame



06 juillet – AT – Graz / Explosiv



07 juillet – DE – Munich / Backstage



08 juillet – DE – Berlin / Nuke Club



09 juillet – DE – Hambourg / Knust



10 juillet – DE – Francfort / Das Bett



11 juillet – DE – Nordheim / Sunstorm Open Air



12 juillet – UA – Kiev / Week-end Atlas

L’été dernier, TÊTE DE CHAMPIGNON le batteur Steve “Skinny” Felton a dit à Rock Sins que le groupe travaillait dur sur le suivi tant attendu de 2014 “Le juste et le papillon” album pour une sortie provisoire début 2020.

Selon Felton, certaines des sessions d’enregistrement pour TÊTE DE CHAMPIGNONLe prochain disque a eu lieu à Londres, la célèbre Angleterre Abbey Road studios avant un concert dans la ville.

TÊTE DE CHAMPIGNON a récemment signé un accord mondial avec Napalm Records.

Le prochain album du groupe sera le premier du groupe depuis le départ de mars 2018 d’un chanteur de longue date Jeff “Jeffrey Nothing” Hatrix et guitariste Tommy Church.

Felton a déclaré à la station de radio de Waterloo, Iowa Rock 108 sur l’effet de TÊTE DE CHAMPIGNONderniers changements de programmation: “C’est toujours cool de faire de nouvelles choses avec de nouvelles personnes et de ne pas nécessairement savoir ce que vous allez obtenir. Ce sera TÊTE DE CHAMPIGNONC’est le huitième album, donc je ne veux vraiment pas qu’il sonne comme tout le monde s’y attend. J’ai vraiment hâte de faire plus d’expérimentation. L’inconnu est vraiment cool.

“Au moment où nous écrivons, nous créons des choses que nous n’avons jamais entendues ou ressenties auparavant”, a-t-il expliqué. “C’est vraiment, vraiment génial. À long terme, tout finit toujours très sombre. Tout est toujours flippant. Tout a toujours une sorte d’élément de conception sonore qui n’est pas votre son de guitare ou de clavier traditionnel – il y a quelque chose d’étrange. La chair de poule ne disparaîtra jamais. “

Crédit photo: Abe Robinson

