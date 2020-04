Music Coalition crée un guide de survie COVID-19 pour l’industrie musicale

Plusieurs organisations de défense des droits des artistes se sont réunies pour créer un guide de survie COVID-19 pour l’industrie musicale.

L’adoption du projet de loi de relance CARES Act vendredi dernier a laissé de nombreux Américains se demander où ils en sont. La pandémie de coronavirus a particulièrement touché l’industrie de la musique, car les événements en direct et les concerts sont annulés et reportés.

Le site Web MusicCovidelief.com aide l’industrie musicale à disposer d’une ressource centrale d’informations. Le site Web décrit les différentes parties du projet de loi en termes faciles à comprendre. Il comprend également des formulaires téléchargeables et des ressources dont les utilisateurs peuvent avoir besoin pour demander des avantages et des subventions.

Les organisations impliquées dans l’effort du guide de survie COVID-19 incluent: Artists Rights Alliance (ARA) American Association of Independent Music (A2IM) Music Artists Coalition (MAC) National Music Publishers ‘Association (NMPA) Nashville Songwriters Association International (NSAI) The Recording Academy enregistrement Industry Association of America (RIAA) Songwriters of North America (SONA)

Toutes les organisations impliquées dans le site Web du guide de survie COVID-19 ont publié une déclaration conjointe.

«La communauté musicale est extrêmement reconnaissante des avantages dont elle dispose grâce à la loi CARES. L’aide sera plus précieuse si les gens peuvent y accéder à temps pour répondre à leurs besoins », indique le communiqué.

«Cette coalition a mis en commun ses ressources pour compiler des informations afin d’aider les membres de notre communauté, de comprendre qui est éligible et comment ils peuvent accéder aux secours. Nous continuerons de mettre à jour le site à mesure que de plus amples informations seront disponibles. »

Le site Web aidera les professionnels de la musique à apprendre comment recevoir le chômage à la suite des pertes de COVID-19.

Il comprend également des conseils pour les prêts aux petites entreprises, les avances et la remise de prêt liés à l’urgence nationale. Enfin, il fournit également une liste des organisations qui fournissent des secours et des subventions potentielles.

Pour l’instant, les professionnels de la musique peuvent utiliser le guide de survie COVID-19 pour apprendre comment la loi les affecte. Le site contient le texte intégral de la nouvelle loi mais le décompose pour en faciliter la lecture.

A propos de l’auteur