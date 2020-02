Music déclare que le groupe d’urgence rencontre le vice-président de la Commission européenne

Music Declares Emergency et IMPALA ont rencontré la Commission européenne pour discuter du changement climatique.

MDE est une initiative dirigée par plus de 3 000 artistes, professionnels de l’industrie musicale et organisations. Ils se sont réunis pour déclarer la guerre au changement climatique et aux urgences écologiques. Lors de la réunion de Bruxelles, Music Declares Emergency était représenté par plusieurs membres. Fay Milton, Peter Quicke, Edwin Congreave et Alison Tickell ont dirigé les pourparlers.

Billie Eilish se compte parmi ses membres après avoir arboré une chemise avec un logo, «No Music on a Dead Planet» pendant les AMA.

En juillet 2019, Music Declares Emergency a mené une déclaration de vœux de lutte contre le changement climatique à l’échelle de l’industrie. L’organisation appelle à des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030. Ils recherchent également des actions de l’industrie contribuant à la durabilité environnementale.

Music Declares Emergency a reçu le prix IMPALA pour contribution exceptionnelle en 2019. IMPALA a été créé en avril 2000 pour représenter des sociétés musicales indépendantes. La mission de l’organisation est de développer ce secteur dans l’industrie de la musique en général.

“L’industrie musicale et les musiciens sont des forces clés dans la lutte contre l’urgence climatique”, a commenté Alison Tickell. «Ils peuvent contribuer à stimuler l’ambition du Green Deal européen, en amplifiant le message et en démontrant leur engagement à travers des changements réels et quantifiables dans les pratiques commerciales pour servir de phare à d’autres secteurs.»

L’objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050 est ambitieux. Plus de 60 pays ont signé pour réduire les émissions de carbone à cette date – le hic, c’est qu’ils ne sont pas les grands émetteurs. Ces 60 pays ne représentent que 11% des émissions mondiales.

La Chine, les États-Unis et l’Inde sont responsables de la plupart des émissions. Alors que les États-Unis dans leur ensemble ne se concentrent pas sur le changement climatique, certains de ses plus grands États le sont. New York et la Californie se sont toutes deux engagées à ramener leurs économies d’État à zéro émission nette d’ici 2020. La production économique de la Californie dépasse celle de la Grande-Bretagne et représente à elle seule 1% des émissions mondiales.