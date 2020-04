Music Execs Gary Salzman et Neil Lasher Pass après les combats avec COVID-19

Les dirigeants de l’industrie musicale Neil Lasher et Gary Salzman sont décédés en raison de complications du coronavirus (COVID-19).

De nombreux professionnels de l’industrie ont confirmé les développements tragiques avec Digital Music News. Neil Lasher, un ancien consultant de Sony / ATV Music Publishing et, plus récemment, un spécialiste de l’intervention en toxicomanie, avait passé environ deux semaines à l’hôpital et neuf jours sur un ventilateur avant de succomber à COVID-19. De plus, le cofondateur de Big Management, Gary Salzman, avait combattu le nouveau coronavirus pendant un certain temps avant de mourir.

Vétéran de la radio et ancien cadre de promotion chez EMI, Chrysalis et Polydor, entre autres, Lasher a connu une longue et immense carrière dans l’industrie de la musique. Il était également connu pour sa générosité et, en particulier, son implication avec la Fondation Caron, une organisation de traitement de la toxicomanie. Lasher a été conseiller en matière de drogue chez Caron, et il a aidé l’organisme sans but lucratif de Pennsylvanie à lever des fonds chaque année.

Gary Salzman, originaire de Brooklyn, s’est associé à Joe Koppie et a formé Big Management à la fin des années 1980. La société à service complet axée sur les artistes fournit le mixage et le mastering, l’édition, le marketing, la publicité et d’autres formes de soutien aux musiciens et aux DJ.

Avec un rolodex profond et des connexions de labels majeurs, Salzman a utilisé Big Management pour aider le DJ David Guetta, Cher, Randy Jackson et d’autres professionnels de renommée internationale à attirer des fans et à naviguer dans le paysage musical complexe d’aujourd’hui.

Sur les médias sociaux, beaucoup de ceux qui ont travaillé avec Lasher et Salzman ont offert des paroles aimables et un soutien.

Commémorant la vie de Salzman, Randy Jackson a écrit: “Repose en paix à mon incroyable ami de longue date.” Il a également qualifié Salzman de «légende» et a imploré les fans de «s’il vous plaît, restez à l’intérieur, lavez-vous les mains et faites attention!»

De plus, Troy Berry et Ed Gordon ont publié des déclarations émouvantes sur Salzman. Une multitude de fans, d’artistes et de personnalités de l’industrie ont également soutenu Neil Lasher sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, la communauté musicale s’est séparée de l’écrivain et chanteur «Ain’t No Sunshine» Bill Withers et du compositeur polonais Krzysztof Penderecki, qui ont péri de causes naturelles, ainsi que du créateur de «Stacy’s Mom» Adam Schlesinger, du guitariste de jazz Bucky Pizzarelli et de Grammy. -des artistes country gagnants Joe Diffie, décédé des complications de COVID-19.