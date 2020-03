MusicMatters lance une vente aux enchères caritative au profit de MusiCares

#MusicMatters lance une vente aux enchères caritative au profit du fonds de secours MusiCares COVID-19.

L’organisation est une initiative philanthropique 100% locale dont le siège est à Fort Worth, au Texas. La firme de production d’événements Encore Live a lancé la vente aux enchères comme un moyen de redonner à la communauté musicale dévastée.

Tous les bénéfices nets de la vente aux enchères seront reversés directement à l’organisme de bienfaisance MusiCares de la Recording Academy.

MusiCares est un fonds de secours COVID-19 créé pour aider les gens de l’industrie musicale. Des subventions allant jusqu’à 1 000 $ seront remises aux candidats admissibles pour obtenir de l’aide pour les frais de subsistance nécessaires. Apprenez comment postuler au fonds de secours MusiCares ici.

La vente aux enchères présente des objets uniques de certaines des stars de la musique les plus célèbres du monde. La vente aux enchères est mise à jour quotidiennement avec de nouvelles choses.

Certaines des ventes aux enchères en direct au moment de la rédaction comprennent une guitare signée Miranda Lambert, une rencontre avec ZZ Top, une guitare signée Bon Jovi et un concert privé avec Clay Walker. La plupart des enchères sont des instruments de rencontre et de salutation ou signés d’une certaine variété. Il y a quelques œuvres d’art données, dont une Picasso en bronze et une statue de cheval en bronze.

La pandémie de coronavirus a particulièrement durement frappé l’industrie de la musique live – et ses effets sont encore inconnus.

Les célébrités ont annulé et reporté leurs tournées à des dates ultérieures. Les musiciens indépendants se tournent vers le public en ligne pour se soutenir sur des sites comme Twitch.

Le gouvernement américain a publié un plan de relance de 2,2 billions de dollars pour relancer l’économie, mais ce n’est peut-être pas suffisant. L’initiative de distanciation sociale pour les États-Unis a été prolongée jusqu’au 30 avril. Mais aucune garantie que ce sera la fin de la mesure.

Les Tony Awards, qui ont généralement lieu en juin, ont également reporté la cérémonie de remise des prix. Plus de seize spectacles devaient ouvrir à Broadway au cours des deux derniers mois. On ne sait pas quand ces émissions seront reprogrammées alors que nous nous attaquons à cette pandémie.