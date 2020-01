My Chemical Romance annonce sa tournée américaine été / automne 2020

MA ROMANCE CHIMIQUE a annoncé une tournée américaine été / automne. La randonnée débutera le 9 septembre à Détroit, Michigan et se terminera le 11 octobre à Las Vegas, Nevada. La visite comprend une apparition en tête d’affiche au Réplique festival à Sacramento, en Californie, où ils joueront entre METALLICAest en tête d’affiche. Ils se produiront également au Chicago’s Riot Fest.

Des dates de tournée:

09 septembre – Detroit, Michigan @ Little Caesars Arena



11 septembre – St.Paul, Minn. @ Xcel Energy Center



12 septembre – Chicago, Illinois. @ Riot Fest



14 septembre – Toronto, Ontario @ Scotiabank Arena



15 septembre – Boston, Mass. @ TD Garden



17 septembre – Brooklyn, N.Y. @ Barclays Center



18 septembre – Philadelphie, Pennsylvanie @ Wells Fargo Center



20 septembre – Atlanta, Ga. @ Music Midtown



22 septembre – Newark, N.J. @ Prudential Center



26 septembre – Sunrise, Floride @ BB&T Center



29 septembre – Houston, Texas @ Toyota Center



30 septembre – Dallas, Texas @ American Airlines Center



02 octobre – Denver, Colorado. @ Pepsi Center



04 octobre – Tacoma, Washington @ Tacoma Dome



06 octobre – Oakland, Californie @ Oakland Arena



08 octobre – Los Angeles, Californie @ Le Forum



10 octobre – Sacramento, Californie @ Aftershock Festival



11 octobre – Las Vegas, Nevada @ T-Mobile Arena

MA ROMANCE CHIMIQUE a joué son premier concert en sept ans le 20 décembre à Los Angeles.

Guitariste Frank Iero, chanteur Gerard Way, bassiste Mikey Way et guitariste Ray Toro a pris la scène au Shrine Expo Hall d’une capacité de 6 500 places avec Jarrod Alexander à la batterie et a lancé le spectacle avec “Je ne vais pas bien (je le promets)”.

MA ROMANCE CHIMIQUE a éclaté en 2013, trois ans après la sortie de son quatrième album studio, “Jours de danger: la vraie vie des fabuleux Killjoys”. Depuis, Gerard Way a sorti son premier album solo, 2014’s “Hésitant étranger”et plusieurs singles autonomes. Il a également vu sa bande dessinée primée “L’Académie des parapluies” adapté en Netflix séries. En novembre, il a été révélé que Façon serait marquer Kevin Smithà venir “Commis” suite.

FaçonLes camarades de groupe ont également poursuivi divers projets solo. Iero a sorti une paire d’albums solo, et Mikey Way formé un groupe appelé SIÈCLE ÉLECTRIQUE. Toro brièvement visité avec un projet appelé REGGIE ET ​​LE PLEIN EFFETet a sorti un enregistrement solo en hommage à un adolescent transgenre qui s’est suicidé.

Des rumeurs de retrouvailles sont apparues pour la première fois en 2016, lorsque le groupe a publié une vidéo cryptée sur les réseaux sociaux. Il s’est avéré que c’était pour une réédition du 10e anniversaire de l’album du groupe en 2006 “La parade noire”. Le groupe a déclaré à l’époque: “Nous ne sommes pas en tournée et aucune réunion n’est prévue.”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).