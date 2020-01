My Chemical Romance annonce une tournée complète de retrouvailles

My Chemical Romance a enfin annoncé sa tournée de retour complète. Les nouvelles dates nord-américaines commencent à Détroit le 9 septembre. Le groupe a fait l’annonce dans une vidéo réalisée par Kris Mercado, mettant en vedette la musique composée par le guitariste Ray Toro et le claviériste Jamie Muhoberac. Le visuel commence avec un jeune homme laçant ses chaussures et préparant une tasse de café avant de jouer avec une planche en ouija. Il est ensuite convoqué dans un royaume rempli d’allusions et d’images de l’histoire et de la discographie de MCR.

Consultez le calendrier de My Chemical Romance et la vidéo ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

En octobre 2019, Gerard Way et co. a annoncé sa première performance live depuis sa dissolution en 2013. (Cela a eu lieu en décembre.) Depuis lors, ils ont dévoilé plusieurs autres apparitions et taquiné un extrait de nouvelle musique dans un mystérieux clip vidéo intitulé “Une offrande”. Leur dernier album, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, arrivé en 2010.

Lisez la revue dominicale de Pitchfork sur les trois acclamations de 2004 pour Sweet Revenge.

Mon roman chimique:

03-20 Melbourne, Australie – Télécharger Festival Melbourne

03-21 Sydney, Australie – Télécharger Festival Sydney

25-25 Auckland, Nouvelle-Zélande – Les champs extérieurs à Western Springs

03-28 Osaka, Japon – Intex Osaka

03-29 Tokyo, Japon – Télécharger Festival Tokyo

06-18 Milton Keynes, Angleterre – Stadium MK

06-20 Milton Keynes, Angleterre – Stadium MK

06-21 Milton Keynes, Angleterre – Stadium MK

06-23 Dublin, Irlande – Royal Hospital Kilmainham

07-04 Bologne, Italie – Sonic Park Fest

07-06 Bonn, Allemagne KUNST! RASEN

07-11 Moscou, Russie – Park Live

09-09 Detroit, MI – Little Caesars Arena

09-11 Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

09-12 Chicago, IL – Riot Fest

09-14 Toronto, Ontario – Aréna Banque Scotia

09-15 Boston, MA – TD Garden

09-17 Brooklyn, NY – Barclays Center

09-18 Philadelphie, PA – Wells Fargo Center

09-20 Atlanta, GA – Music Midtown Festival

09-22 Newark, NJ – Prudential Center

09-26 Sunrise, Floride – BB&T Center

09-29 Houston, TX – Toyota Center

09-30 Dallas, TX – American Airlines Center

10-02 Denver, CO – Pepsi Center

10-04 Tacoma, WA – Tacoma Dome

10-06 Oakland, Californie – Oakland Arena

10-08 Los Angeles, Californie – Le Forum

10-10 Sacramento, Californie – Festival Aftershock

10-11 Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

