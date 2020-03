My Chemical Romance reporte les concerts australiens et néo-zélandais à cause du coronavirus

My Chemical Romance a reporté leurs dates australiennes et néo-zélandaises lors de la prochaine tournée de retrouvailles du groupe. MCR devait lancer le trek le 20 mars à Melbourne, en Australie, puis jouer à Sydney la nuit suivante avant de se rendre à un concert à Auckland en Nouvelle-Zélande le 25 mars. Maintenant, les spectacles ont été repoussés à une date inconnue en conséquence de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19).

“C’est avec le cœur lourd que nous avons décidé de reporter nos performances en Australie et en Nouvelle-Zélande”, a écrit le groupe dans un tweet. “Nous avons estimé que c’était la bonne décision pour nos fans, notre groupe, notre équipe et nos familles étant donné la situation mondiale actuelle.” Retrouvez leur déclaration complète ci-dessous.

Deux des dates reportées sur l’itinéraire de MCR étaient au Download Festival. Suite à la décision de MCR de se retirer de ces événements, Deftones a annoncé que les organisateurs du festival ont “décidé d’annuler les spectacles, et notre tournée en conséquence.” Faites défiler vers le bas pour trouver leur tweet complet.

