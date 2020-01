My Chemical Romance Tease New Music in Video: Regarder

Le 20 décembre 2019, My Chemical Romance a joué son premier concert en tant que groupe en plus de sept ans. Maintenant, ils ont partagé leur premier goût de la nouvelle musique. Plus tôt dans la journée (19 janvier), My Chemical Romance a publié une vidéo enregistrée par une piste instrumentale. Regardez le clip intitulé «Une offrande» ci-dessous.

Le visuel suit une figure masquée marchant à travers la forêt et culmine avec un écran noir qui lit:

My Chemical Romance

Stadium MK

20 juin 2020

Milton Keynes

Royaume-Uni

My Chemical Romance a annoncé son premier concert de réunion à l’Halloween de 2019. Ils ont annoncé plus de spectacles de réunion le mois suivant.

