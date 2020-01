My Chemical Romance voit de la nouvelle musique avec une chanson instrumentale

Quelle année attend tous les fans de My Chemical Romance! Depuis qu’ils ont annoncé leur retour sur scène, peu de choses ont suscité autant d’attentes que l’annonce de leurs prochaines présentations. Comme vos fans le savent, ils ont programmé des concerts en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et viennent d’annoncer une nouvelle date au Royaume-Uni.

Dans une nouvelle vidéo pour annoncer son concert au MK Stadium de Milton Keynes dans le Buckinghamshire, My Chemical Romance a donné l’image d’une nouvelle chanson instrumentale jamais entendue auparavant. La vidéo, intitulée “Une offrande …”, présente une figure à capuchon avec un masque de squelette qui fait son chemin à travers une forêt sombre pendant que la chanson mélancolique joue. C’est un récit très sombre et mystérieux, complètement dans le style de Gerard Way. Le personnage se réunit sur un autel d’aspect satanique dans la forêt avant que la vidéo ne fasse la promotion du spectacle du groupe le 20 juin.

Le fait que ce son fasse partie d’un nouveau matériel d’étude n’est pas complètement certain. Cependant, de nombreux fans et médias disent déjà que cela fait partie d’une nouvelle chanson. Maintenant, c’est une question de temps pour voir si elle devient la première nouvelle chanson de My Chemical Romance en 10 ans.

En décembre, le groupe emo préféré par excellence, a joué son premier concert en plus de sept ans à Los Angeles (vous pouvez le voir ici). Un spectacle de pure émotion et sentimentalité, j’espère que nous avons au Mexique oui ou oui. Pour l’instant, tout ce que nous avons à offrir, c’est cet aperçu de la nouvelle musique et de la vidéo dans laquelle ils annoncent une nouvelle date: