My World 2.0: comment Justin Bieber l’a fait passer au niveau supérieur

Tant de choses ont été écrites sur Justin Bieber qu’il est facile d’oublier que tout a commencé avec la musique. Idoles d’adolescents doivent faire face à l’attaque de la presse qui va de pair avec ce territoire difficile, mais ils doivent si rarement retourner pour faire face à la musique qui les a amenés à cet endroit. Mais avec Bieber ayant tellement grandi depuis la sortie de son premier album, My World 2.0, il semble approprié de revenir sur le record qui l’a brisé en tant que star internationale lors de sa sortie le 19 mars 2010.

Bonbons auriculaires infectieux

La trame de fond de Bieber est bien couverte: sans doute la plus grande star de YouTube de tous, le Canadien a été repéré sur le site en 2007 par Scooter Braun, signé avec un label majeur un an plus tard et a atteint les palmarès américains à l’été 2009. My World EP, son premier single, ‘One Time’, s’est classé dans le Top 20 des deux côtés de l’Atlantique et a semblé suggérer que les visées de Bieber étaient carrément tournées vers le marché des adolescents.

Tout a changé lorsque «Baby» a été diffusé à la radio en janvier 2010. Jumeler Bieber avec le rappeur Ludacris, c’est un bonbon infectieux avec un refrain difficile à sortir de la tête. L’une des plus grandes compétences de Bieber, en évidence à ce jour, est sa capacité à marcher sur la corde raide délicate entre une pop extravertie et un son urbain plus grincheux qui garde les choses contemporaines. Avoir Usher comme premier mentor n’aura pas nui à son développement, mais faire en sorte que Ludacris apparaisse sur ce plus grand de ses premiers succès a certainement aidé les choses.

“Somebody To Love” représente un autre des mouvements emblématiques de Bieber: l’hymne qui remplit le sol. Choisi comme le deuxième single de My World 2.0, il a une saveur Eurodance distincte et avait été envisagé par Usher pour sa sortie avant d’être transmis à son protégé. Usher est revenu plus tard sur la piste, ajoutant des voix à un remix, mais il reste le plus efficace dans sa forme originale. Justin reviendrait encore et encore sur ce genre de danse dans les années à venir.

Un mix équilibré

Sur seulement dix pistes de la version standard de My World 2.0, Justin propose un mélange équilibré de matériel. À une époque antérieure et accompagnée d’un piano, la ballade teintée d’âme «U Smile» aurait pu être un succès Elton John chanson (certains l’ont appelée rappelant Hall & Oates). Bieber était enthousiasmé par la coupe, co-écrite par Jerry Duplessis, qui avait travaillé avec The Fugees. Appelant cela l’une des meilleures choses qu’il ait enregistrées à ce jour, il offre également un clin d’œil à de futurs morceaux comme «Love Yourself».

Les coupes comme «Stuck In The Moment» et «Runaway Love» ont un son distinct de la première âme. C’est un bond de les appeler Motown-influencé, mais il y a quelque chose du génie mélodique fougueux du label légendaire dans les enregistrements, tandis que la voix de Justin fait écho aux glorieuses harmonies de Quatre hauts et The Supremes. Ailleurs, “Never Let You Go” est une ballade de synthés accrocheuse qui aurait tout aussi bien fonctionné pour n’importe laquelle des divas pop régnantes de l’époque – c’était un hit universel au sens le plus large du terme. Et lorsque Justin fait équipe avec Jessica Jarrell pour la ballade «Overboard», le mélange de leurs voix les rend pratiquement indiscernables.

En revanche, le rappeur Sean Kingston offre un virage immédiatement reconnaissable sur l’exubérante “ Eenie Meenie ”, qui a fait la partie supérieure de la plupart des charts internationaux, y compris un Top 10 au Royaume-Uni, pour devenir sans doute le plus grand succès de My World 2.0 après ” Bébé’. Hymne pop reggae party, il fait écho au son d’actes comme Akon, alors un habitué de la radio à travers le monde. Avec un clip vidéo tourné en Californie faisant juste allusion à la personnalité des fêtards que Bieber adopterait dans les prochaines années, “Eenie Meenie” s’est avéré être un cadeau de retour pour YouTube, la plateforme qui l’a brisé, marquant des millions de vues à ce jour.

Dimensionner son trône

La coupe de clôture de My World 2.0, «That Should Be Me», est certainement le clou oublié de l’album. Cette ballade luxuriante à saveur country a été co-écrite avec le duo de production The Messengers, puis choisie en duo avec Rascall Flatts pour être utilisée comme remix sur Never Say Never: The Remixes en 2011. Dans cette incarnation antérieure, elle fait allusion à l’éventail de styles que Bieber pouvait maîtriser si tôt dans sa carrière: danse, pop-out, country – ils étaient tous à lui. C’est cette polyvalence qui se révélera au cœur de sa carrière vertigineuse.

Avec sa voix la meilleure de sa catégorie, ses collaborations astucieuses, une palette de styles bien assortis et certaines des meilleures compositions de son époque, My Way 2.0 montre que le futur King Of Pop dimensionnait déjà son trône.

