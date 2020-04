Mykki Blanco partage une nouvelle chanson avec Devendra Banhart: écouter

Mykki Blanco a partagé une nouvelle chanson avec Devendra Banhart. Il s’appelle «You Will Find It» et il a été produit par FaltyDL. Écoutez-le ci-dessous.

“Je voulais faire une chanson avec Devendra”, a déclaré Mykki Blanco dans un communiqué de presse. «Je voulais faire une chanson avec l’un de mes héros comme il y a quelques années quand j’ai fait une chanson avec Kathleen Hanna. Je l’avais rencontré à quelques reprises en jouant aux mêmes festivals en Europe et il était juste ouvert et c’était comme un moment de bouclage complet. » Mykki a poursuivi:

Je pourrais honnêtement en dire beaucoup sur cette chanson – je veux dire Devendra non seulement

chante sur le disque, mais il joue. Ce n’est pas seulement une fonctionnalité, il est maintenant

dans le sang de la chanson, il fait partie de la composition. Il sentit

droit de sortir cette chanson maintenant, je me sentais comme si j’avais cette capsule de

très bonne énergie et je devais le libérer maintenant et ne pas attendre mais laisser

l’ambiance se fait sentir maintenant dans ce moment vraiment anxieux, donc on peut se sentir comme

une mini médiation légère au milieu du bruit actuel.