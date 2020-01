Myles Kennedy dit que la page Jimmy de Led Zeppelin est un «génie»

Dans une récente interview avec la Grèce “TV War”, ALTER BRIDGE chanteur Myles Kennedy réfléchi sur sa confiture de studio 2008 avec LED ZEPPELIN guitariste jimmy Page, bassiste John Paul Jones et batteur Jason Bonham. Les séances ont eu lieu après ZEPPELINLe succès du show de retour de décembre 2007 à l’O2 Arena de Londres est un moyen de maintenir le groupe sans leader Robert Plant, qui a refusé de s’engager dans des spectacles supplémentaires.

“C’était fou dans le bon sens”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous). “Parce que c’est le gars[[Page], pour moi d’ailleurs Eddie Van Halenau départ, c’était «le gars». Ces deux-là, j’en avais des affiches partout sur mon mur et être là devant l’un d’eux alors qu’il joue de la guitare et que je chante ses chansons était un voyage. “

Kennedy on lui a alors demandé ce qu’il avait appris en jouant avec un guitariste légendaire tel que Page. “Ce que j’ai appris pendant cette période, c’est que … je pense que ce que je savais déjà, ça vient de le confirmer, le gars est un génie”, a-t-il dit. “C’est la chose à propos de ZEPPELIN pour moi, ils l’étaient tous. Chanter avec jimmy Page et John Paul Jonesc’était comme regarder le chemin John ferait des choses, je sentais qu’il était tout aussi important dans le mix, surtout en entendant cela dans la même pièce et en étant au courant de leur interaction. C’était incroyable. Et Jason Bonham, il était brillant dans ce contexte. C’était une expérience géniale.”

Kennedy dit précédemment VH1 Classic‘s “That Metal Show” qu’il “se souviendrait de [his] jour mourant “les répétitions qu’il a eues avec Page, Jones et Bonham. “Nous avons joué ‘The Rain Song’, qui est probablement mon préféré LED ZEPPELIN chanson, ‘Pas de quartier’, «Cachemire». C’était très amusant “, a-t-il déclaré.

ALTER BRIDGE a sorti son sixième album studio, “Walk The Sky”, en octobre dernier via Napalm Records.

Kennedy a publié son premier album solo, “Année du tigre”, en mars 2018 via Napalm Records. L’effort a été mené par ALTER BRIDGEproducteur de longue date Michael “Elvis” Baskette.



