Myles Kennedy dit que le style de vie de «Rock Star» n’a pas vraiment fonctionné pour lui

ALTER BRIDGE chanteur Myles Kennedy, qui ne souffre pas de la fameuse «maladie du plomb chanteur» (LSD), mais qui a pourtant les tuyaux pour justifier une telle condition, a été interrogé dans une récente interview avec “Coup de fouet”, les KLOS émission de radio animée par Full Metal Jackie, ce qui a été le plus difficile de concilier la partie “musicien” de son personnage avec la perception “rock star” du public. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “C’est une bonne question. C’est difficile. Les gens ont des idées préconçues selon lesquelles vous vivez un style de vie très rock and roll, avec tous les atouts et les clichés. Et je serai parfaitement honnête – j’ai traversé une période où j’ai essayé cela il y a très, très longtemps, et ça n’a pas vraiment fonctionné pour moi. Beaucoup de mes amis étaient juste, comme, “Qui êtes-vous? Que faites-vous? Ce n’est pas vous. ” Et donc ça n’a pas duré très longtemps, et je devais juste être la personne que mes parents m’ont élevé. Mais, oui, pour moi, je suppose que ce qui est le plus important c’est de se concentrer sur ce qui est important, c’est-à-dire la musique et en veillant à faire votre travail et à ne pas vous perdre dans un tas d’activités parascolaires qui feront dérailler cela. “

En 2018, Kennedy a sorti son premier album solo, le strip-down, influencé par Americana / blues “Année du tigre”.

Myles, qui est également connu pour THE MAYFIELD FOUR et son travail avec SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS, a dit que “Année du tigre” est un effort de concept sur Kennedyl’enfance de l’enfant, en particulier la mort de son père Myles n’avait que quatre ans.

Sabrer Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps que son partenariat avec Kennedy a été facile depuis le début. “Nous travaillons très bien ensemble”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais vraiment réfléchi à la façon dont cela progresse. C’est vraiment naturel. Donc, c’est comme toute sorte de relation étroite, où je pense que nous l’avons établie vraiment, très tôt et maintenant nous faisons juste notre genre de chose, vous savez “Oui, je ne sais pas quoi dire d’autre – c’est juste une sorte de synergie vraiment cool que nous avons.”

Kennedy a chanté des voix principales sur une paire de chansons qui sont apparues sur Sabrerpremier album solo éponyme en 2010 avant de jouer un rôle plus central – sous la SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS bannière – sur 2012 “Amour apocalyptique”, 2014’s “Le monde en feu” et 2018 “Vivre le rêve”.

ALTER BRIDGEdernier album de, “Walk The Sky”, est sorti en octobre via Napalm Records.



